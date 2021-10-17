張鈞甯新戲求子 戲外想凍卵

張鈞甯在戲中打排卵針。圖／HBO GO提供

HBO亞洲原創黑暗懸疑影集「誰在你身邊」，描寫徐若瑄，張鈞甯兩位同父異母的姊妹面對不同的婚姻難題而影響人生。

張鈞甯在戲中因婆家壓力為求生育，體驗打排卵針及做取卵手術，今年39歲的張鈞甯說：「我一直有在考慮凍卵，但還沒有付諸實行，也有一直保持健身 運動，和泡腳等養生習慣，希望保持身體健康。」

張鈞甯為了角色做功課，她說：「我知道打排卵針過程很辛苦，包括常有注射部位血腫或硬塊，副作用也有人會有惡心，嘔吐等反應，有人打完會有腹漲的反應等。很多女性還要一邊工作 ，真的是非常辛苦！ 」

戲裡充斥悲傷人生，戲外努力為拍好戲而奔波的徐若瑄，當製作人白天親自去協調拍攝場地，晚上還得趕回劇組演死人。徐若瑄直呼演死人太辛苦：「拍的時侯在五月，晚上滿冷的，而且當時疫情 很難借到真的醫院進行拍攝，我們是在停車場旁邊的小房間布置成停屍間來拍攝。半室外很透風，我躺的鐵台子很冰。演死人是很辛苦的事情。」

為了化屍體妝。徐若瑄在冰冷的鐵台上，肩膀以上是裸露的，化妝師把徐若瑄的臉色畫白加上脖子三道深刻的傷口，躺了4個小時完成特殊妝。雖然拍攝氛圍悲傷陰冷，徐若瑄說：「我心裡不害怕啦，因拍攝時我身邊有很多工作人員。」依照拍戲去霉氣習俗，徐若瑄拍完也領到劇組紅包，遵循拍戲習慣在收工回家路上把紅包錢花掉。