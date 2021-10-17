盧廣仲演唱會門票50秒秒殺 粉絲哀鴻遍野求加場

盧廣仲11月20日將首登高流舉辦「勵志演說」演唱會。圖／添翼創越提供

盧廣仲11月20日將於高雄流行音樂中心（高流）舉辦「勵志演說」演唱會，也成為首登高流開唱的開箱歌手，到時將以現場與線上售票直播方式雙軌進行。門票今中午開賣，現場門票僅50秒就秒殺，讓許多搶不到票的粉絲哀鴻遍野，紛紛洗版求加場，盧廣仲聽聞秒殺好消息，開心表示：「謝謝樂迷朋友的支持，等不及要唱新歌給大家聽了！」

除了演唱會秒殺好消息外，他目前還在努力趕工完成新專輯「勵志論」的最後進度，也宣布20日將釋出第二波主打「自我的介紹」，作為與世界初次照面的重新連結。盧廣仲表示「『自我的介紹』其實六年前就寫好demo了，一直找不到合適機會發行，兩年前開始構思新專輯概念，發現這幾年大家對我有不同認識，也增加許多新樂迷，希望透過新歌，可以跟所有人重新介紹盧廣仲。」

將珍藏多年的作品，作為回歸之作，盧廣仲浪漫的表示：「我在歌詞裡放置了一些我的自我觀點，希望能和聽眾一起探索眾人的『我』，於銀河中。」「勵志演說」演唱會11月20日將於高流登場，至於粉絲跪求加場，所屬添翼創越表示確定不會加場，沒搶到現場票的粉絲，還可購買線上票券一起參與，購票可洽KKTIX售票系統。