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兒子遭詐騙很自責 陸元琪安慰當學費

記者李姿瑩／綜合報導
陸元琪的兒子被騙走19萬元，她沒責怪鼓勵兒子去報案。記者王聰賢／攝影
陸元琪的兒子被騙走19萬元，她沒責怪鼓勵兒子去報案。記者王聰賢／攝影

陸元琪、小甜甜日前出席經紀人B2的飲料店開幕活動，陸元琪開心分享電商業績強強滾，小甜甜則暢談媽媽經。不過陸元琪提到，兒子袁義日前遭詐騙，交出了一大筆「學費」，被騙走台幣19萬元（約6800美元）。

袁惟仁前妻陸元琪為了一雙兒女，努力靠網路團購、電商創造斜槓收入，即食產品這陣子供不應求，業績成長3倍，她還繼續開發拌麵，為了試吃胖了8公斤。兒子女兒跟著她一起選品，已經上大學的袁義，不捨媽媽賺錢辛苦，偶然接觸到外匯投資，原本想藉此賺點家用，不料卻落入詐騙陷阱。

陸元琪坦言，袁義目前念大一，涉世未深，發現外匯投資有高獲利，就心急投入。她一看就知道是詐騙陷阱，但袁義持續跟對方交涉，陸元琪便做好心理準備，要讓兒子跌這一跤。「我就想伸頭一刀、縮頭也是一刀，我自己年輕時，父母跟你說，你也是不會聽，我知道這筆錢出去，一定就是沒有，但我還是選擇放手。」

她雖然提醒袁義這個投資是詐騙，但袁義看到戶頭數字增加，相信對方的話術，要投入更多的錢才能領出戶頭裡的金額。身為媽媽，陸元琪不捨兒子把辛苦存的錢匯出去，寧願自己給兒子這筆「學費」，結果袁義還是瞞著媽媽把自己的錢也貼進去，最終被詐騙集團騙走19萬。

如今錢真的回不來，陸元琪沒有責怪兒子，鼓勵袁義去警察局報案。袁義相當自責，整天垂頭喪氣，陸元琪就煮美食安慰兒子。「他雖然沒心情吃，但這需要時間，安靜陪著他就沒事了。」

詐騙集團 投資 電商

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