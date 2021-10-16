余皓然校花女兒 常被酸民攻擊

韓菲（中）獲封「最美星二代」，是王中平、余皓然夫妻的掌上明珠。（取材自臉書）

王中平和余皓然的18歲韓菲，自從受到媒體關注，獲封「最美星二代」後，每每分享照片總被讚「校花」、「神級正妹」。余皓然無奈地透露，只要有類似新聞曝光，母女倆就會感嘆「又要被罵了」。因為酸民不停攻擊，導致韓菲就算去了加拿大 念書，也都不忘交代媽媽要低調，不要再分享有關她的事情。

余皓然只能教女兒調適心態，而韓菲也摸索出了應對之道，時常親自回覆落落長的留言，向網友解釋誤會。有酸民到最後向韓菲道歉，兩人變成網友，還互相討論讀書之道。余皓然佩服女兒的耐心，她先前也曾想過親自回覆解釋，卻往往寫了就刪。她盡力保持正面互動，但這陣子捲入另一波標記熱潮，讓她煩不勝煩。

最近有不少粉絲跟風，玩起「＠一個藝人看他會不會回你」，在社群 平台上大量標記藝人帳號。包括陳零九、Lulu都陸續發聲非常困擾，Lulu甚至拜託粉絲們「放過我」，因為一周被標記的留言多達上萬筆，已經造成藝人們極大壓力。

余皓然和愛紗日前力挺中醫師好友發行新書，看著愛紗分享目前還是單身，余皓然笑稱已經很久沒有被關心感情狀態。和王中平結婚26年的余皓然，認為婚姻之道無他，夫妻只要多看對方優點，就能互相包容。現在她真正煩心的是，女兒韓菲不停被酸民攻擊，還有被網友當成實驗對象標記。