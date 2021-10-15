我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

吳慷仁裝修新房 將迎娶邵雨薇？

記者楊起鳳╱綜合報導
吳慷仁。(本報資料照片)
吳慷仁。(本報資料照片)

邵雨薇出席未來影集「2049」首映，她和林柏宏主演「完美預測」單元，不過媒體聚焦吳慷仁金馬遺珠後續，他遭友人爆是被寵壞的演員。邵雨薇替男友緩頰：「被寵是幸福的事情，努力認真的人才會讓大家對他好。」

邵雨薇換方式表達吳慷仁是個很努力認真的人，才會被寵。一句話替吳慷仁化解尷尬，一旁的林柏宏則幫腔，表示自己也是遺珠也沒入圍，還大讚吳慷仁平常很照顧大家。

林子熙和李亦捷過去也曾和吳慷仁合作，李亦捷分享她17歲拍「當愛來的時候」，和吳慷仁有床戲；林子熙則說之前拍「再見女兒」，吳慷仁特地透過其他人轉達，告訴她「作品演很好」，讓她受寵若驚。林子熙說：「這種小事，他還願意傳達到新人演員身上，真的很感恩。」邵雨薇聽完總結：「在圈內給彼此鼓勵，是很正常的事，大家一起互相寵愛好嗎？」

外傳吳慷仁位於文山區的5000萬台幣別墅重新裝潢，就是為了要迎娶邵雨薇，對此她笑說：「沒有想這麼多，因為真的都在忙，且走且看。」她表示目前工作很滿，不可能隨時結婚，也否認新房在文山區，「不知道這些友人是誰？消息都是錯的。」

新戲中有許多近未來產品，演員不約而同都說想要去虛擬旅行，邵雨薇表示則想要擁有記憶備份枕頭，自嘲記憶常有偏差，「常常掉東西，甚至掉過手機。」至於是否掉過求婚戒？她笑：「還沒這個經驗」。

邵雨薇(左)與林柏宏為新戲宣傳。(圖：瀚草影視提供)
邵雨薇(左)與林柏宏為新戲宣傳。(圖：瀚草影視提供)

入圍 手機 工作

上一則

給薪太低？何家勁曬員工餐廳反擊

下一則

沈夢辰賣二手衣 比原價貴3倍挨轟撈金

延伸閱讀

福建莆田發生2死3傷兇殺案 網友竟一面倒支持兇嫌

福建莆田發生2死3傷兇殺案 網友竟一面倒支持兇嫌
陳漢典坦言「康熙來了」是少年得志

陳漢典坦言「康熙來了」是少年得志
「康熙來了」是少年得志 陳漢典自嘲現在中年失業

「康熙來了」是少年得志 陳漢典自嘲現在中年失業
自嘲別大頭症 柯震東：不然像我一樣摔一大跤

自嘲別大頭症 柯震東：不然像我一樣摔一大跤

熱門新聞

「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

2021-10-11 23:07
沈月的好身材完全包不住。(取材自微博)

邱淑貞20歲愛女身材包不住 豐滿北半球呼之欲出

2021-10-08 02:24
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

2021-10-12 02:45
馬雅舒似乎做好全面復出的準備。（視頻截圖）

不甘做家庭主婦？吳奇隆前妻復出 模樣大變網友認不出

2021-10-04 02:22

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇