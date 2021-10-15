吳慷仁裝修新房 將迎娶邵雨薇？

吳慷仁。(本報資料照片)

邵雨薇出席未來影集「2049」首映，她和林柏宏主演「完美預測」單元，不過媒體聚焦吳慷仁金馬遺珠後續，他遭友人爆是被寵壞的演員。邵雨薇替男友緩頰：「被寵是幸福的事情，努力認真的人才會讓大家對他好。」

邵雨薇換方式表達吳慷仁是個很努力認真的人，才會被寵。一句話替吳慷仁化解尷尬，一旁的林柏宏則幫腔，表示自己也是遺珠也沒入圍 ，還大讚吳慷仁平常很照顧大家。

林子熙和李亦捷過去也曾和吳慷仁合作，李亦捷分享她17歲拍「當愛來的時候」，和吳慷仁有床戲；林子熙則說之前拍「再見女兒」，吳慷仁特地透過其他人轉達，告訴她「作品演很好」，讓她受寵若驚。林子熙說：「這種小事，他還願意傳達到新人演員身上，真的很感恩。」邵雨薇聽完總結：「在圈內給彼此鼓勵，是很正常的事，大家一起互相寵愛好嗎？」

外傳吳慷仁位於文山區的5000萬台幣別墅重新裝潢，就是為了要迎娶邵雨薇，對此她笑說：「沒有想這麼多，因為真的都在忙，且走且看。」她表示目前工作 很滿，不可能隨時結婚，也否認新房在文山區，「不知道這些友人是誰？消息都是錯的。」

新戲中有許多近未來產品，演員不約而同都說想要去虛擬旅行，邵雨薇表示則想要擁有記憶備份枕頭，自嘲記憶常有偏差，「常常掉東西，甚至掉過手機 。」至於是否掉過求婚戒？她笑：「還沒這個經驗」。