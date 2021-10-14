徐若瑄幫教練徵女友 10項擇偶條件 網酸：繼續單身吧

徐若瑄幫自己的健身教練徵女友。(取材自臉書）

台灣 女星徐若瑄近來幫她的私人健身 教練徵女友，列出10項擇偶條件，結果網友看到這麼多條件，忍不住開酸「繼續單身吧」。

徐若瑄臉書 上介紹自己的私人健身教練，透露對方的年齡、身高、星座，當然也不忘附上照片，為的就是要幫他徵女友，而擇偶條件則洋洋灑灑列出十點「飲食清淡，不愛澱粉，飲食168（生活步調才可同調），想身高不低於168（但可以為愛放下執念），開朗活潑熱情陽光笑口常開人品價值觀端正，愛運動不貪吃，勤勞自律身不懶，上進努力心不懶，孝順愛毛小孩，職業不同行」，還表示不介意姊弟戀，而徐若瑄覺得「若真合的來，心地善良的他，什麼都不介意」。

不過網友看到這些條件後，笑稱「飲食清淡不愛澱粉，我覺得他要不要找阿姨好了？阿姨比起年輕妹子，比較養生愛運動」、「看到開這條件，側面分析就是一個控制狂[快逃]~」，也有網友酸「拋開徐若瑄的教練這個抬頭，他真有優秀到可以開出這樣的條件嗎？」、「這些條件男男比較好找喔」、「有好多 問題都被挑走了輪不到他」、「體脂是否要低於16.8%？」、「他是憑實力單身的呢」，不過也有網友認為「條件很正常吧，他只是要lifestyle 同步？在罵人的自卑嗎？各位是沒幽默感？」。