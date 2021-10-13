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「康熙來了」是少年得志 陳漢典自嘲現在中年失業

記者楊起鳳／綜合報導
蔡康永（左起）、小S、陳漢典是「康熙來了」經典組合。（本報資料照片）
蔡康永（左起）、小S、陳漢典是「康熙來了」經典組合。（本報資料照片）

台灣男星陳漢典在未來影集「2049」飾演少年得志的過氣作家，他表示：「看到這個角色就想到自己，這和我自己的事業有點像。」

陳漢典在「2049」飾演人氣作家，原本可以與新婚妻子李亦捷過著幸福美滿的生活，但他在寫出一本暢銷著作後，遇上長期寫作瓶頸，認為自己懷才不遇，和李亦捷也逐漸無話可說，逼得李亦捷不得不使用「讀心科技」與他溝通。陳漢典在戲中徹底展現表演功力，將男性面臨中年危機的樣貌和心態詮釋得惟妙惟肖，陳漢典坦言，現實中也在演藝生涯有過相似心境，因此遇見這個角色時相當有共鳴：「『康熙來了』就是我的少年得志，光環太大，結束後有再多節目都無法被看見。」

陳漢典在「2049」中演過氣作家。(圖:my viedo提供)
陳漢典在「2049」中演過氣作家。(圖:my viedo提供)

當年在「康熙來了」擔任助理主持，陳漢典的模仿、主持功力為人所喜愛，看似搞笑的他，私下其實多愁善感，感嘆努力開闢新節目卻未能受更多人關注，他自嘲就像「中年失業」，「覺得好像消失了，很無力。」後來自行經營YouTube節目「大哥費洛蒙」，以模仿「小哥」費玉清的形式進行主持，可惜點閱數難衝高，他苦笑：「最大笑點就是低點閱率。」

不過他也相信，「觀眾是需要培養的。」頻道底下也有不少粉絲給予支持，表示每次看完都「笑到快往生」，如今頻道也突破11萬訂閱，陳漢典表示就像「2049」劇中角色，雖然寫出新書不是普羅大眾喜好的書籍，但一定會找到能理解作家心境的讀者。

陳漢典(左)和李亦捷在「2049」中合作。(圖:my viedo提供)
陳漢典(左)和李亦捷在「2049」中合作。(圖:my viedo提供)

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