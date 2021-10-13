蔡依林暖舉曝光 疫情間低調捐百萬助街友

蔡依林四度擔任家扶公益大使。（圖：家扶基金會提供）

今年5月台灣 新冠疫情 大爆發，Jolin蔡依林 因為偶然間看到一篇為街友、弱勢者發聲的文章，得知受疫情影響慘烈的萬華地區有許多急需幫助的街友、獨居老人及弱勢家庭，於是她主動向經紀人表示想提供協助，經紀公司隨即與台北市社會局聯絡後，捐出約百萬台幣，建構全台第一台「智慧型溫控便當機」，讓街友們得以享用熱騰騰的美食。

而Jolin捐贈協助建構的便當機設於萬華社福中心，同時取代傳統人力發放便當，更能避免街友群聚造成感染風險，在疫情期間提供「無接觸服務」。

對於Jolin的愛心暖舉，台北市長柯文哲也發文表示感謝：「我想正向、積極的力量，或許就是粉絲們如此愛戴她的原因。」另外台北市副市長黃珊珊稍早也有發文：「我也要特別感謝蔡依林，在疫情期間看見萬華社工辛苦的樣貌，也為了降低以傳統人力發放便當所造成群聚或接觸的風險，特別捐贈這台智慧型溫控便當機，為弱勢家庭提供熱食服務。」

其實除了捐贈智慧型溫控便當機，身為家扶基金會代言人的Jolin，8月也曾拋磚引玉，捐款100萬台幣，採購50台筆記型電腦，幫助家扶的孩童，許多受惠的小朋友開心說：「以後有能力，也想把這份愛心捐助給更多需要幫助的人。」讓她看了滿臉感動。