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開拍就接吻 宋芸樺吻柯震東 後悔沒先吃臭豆腐

記者黃保慧／綜合報導
宋芸樺(左)覺得一開始跟柯震東演吻戲有點尷尬。（圖：麻吉砥加電影有限公司提供）
宋芸樺(左)覺得一開始跟柯震東演吻戲有點尷尬。（圖：麻吉砥加電影有限公司提供）

台灣演員柯震東和宋芸樺在電影「月老」大談浪漫情感，其實拍攝之前兩人就有私交，在劇情上打打鬧鬧演起來就像是兩小無猜，但是宋芸樺沒想到第一天上戲導演就來重口味的，讓柯震東和宋芸樺在市場演出定情之吻的戲碼。

宋芸樺覺得跟柯震東演吻戲一開始有點尷尬，但是親下去的瞬間竟莫名地有臉紅心跳的感覺，事後宋芸樺開玩笑地說：「最後悔是沒有先去吃臭豆腐再去親柯震東！」而柯震東覺得第一天和宋芸樺的吻戲感覺滿好的，尤其兩個人真的很熟，就會故意做一些浮誇又卡通的動作，讓現場充滿逗趣的CP感。

片商釋出最新的「月老」愛情版海報，展現宋芸樺和柯震東在片中的浪漫情感。宋芸樺提到自己第一次拜月老的經驗可以說是陰錯陽差，原來高中時候只是想跟同學去廟裡求學業功課，卻無意間多拿了一支香，同學說不然就拜一下月老好了，沒想到幾個月後就真的交了一個男朋友。而在拍攝「月老」時，劇組找來一個會通靈的小哥，說到戀人間真的會有紅線的牽引，他還能看到之後真命天子的樣貌，讓宋芸樺超好奇，還偷偷拉去一旁私詢。

在「月老」中宋芸樺除了要演出因為自己深愛的男孩過世後的悲傷感，劇情中最大轉折點就是她與馬志翔的前世糾葛，有一場戲她必須和自己以及馬志翔做同步動作，當時為了戲的逼真感，宋芸樺用力猛撞自動販賣機當下雖然感到虛脫，直到回家才發現自己背部整片瘀青。

宋芸樺(左)覺得一開始跟柯震東演吻戲有點尷尬。（圖：麻吉砥加電影有限公司提供）
宋芸樺(左)覺得一開始跟柯震東演吻戲有點尷尬。（圖：麻吉砥加電影有限公司提供）

台灣 導演 電影

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