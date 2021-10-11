台國寶諧星脫線高燒不退「肺積水」住院 憔悴畫面曝光

脫線健康亮紅燈，日前傳出肺發炎、肺積水。（取材自臉書）

高齡90歲的國寶級諧星「脫線」陳炳楠1994年淡出演藝圈，近來他在臉書 直播開唱，成台灣 最老的直播主。不過日前卻傳出他直播無預警取消，原因是身體出狀況住院，9日他開直播，臉上卻插著氧氣鼻導管，讓粉絲們看了不禁心疼落淚。

「脫線」5日無預警取消直播，許多粉絲紛紛在底下留言詢問脫線狀況，7日他的臉書放上一張與兒子的合照，並寫道：「感謝大家關心，醫生護士很照顧，以及線上朋友的鼓勵，有很多的感恩卻有說不盡的表達，乎我休睏幾天，就可以擱在直播唱歌乎大家聽了」，透露這幾天身體不佳住院。

脫線健康亮紅燈，日前傳出肺發炎、肺積水，住院幾日後出院開直播，臉上戴著氧氣鼻導管，讓粉絲們看了相當心疼。（取材自臉書）

脫線9日回家開直播，透露身體一好轉就向醫師請假，直播中他插著氧氣鼻導管，兒子在一旁陪伴，父子倆還原當天住院過程。脫線早在4日時身體就感到不對勁，過程中還伴隨著發燒，到醫院檢查才發現肺部感染、肺積水，療程約7天，但脫線才住院沒幾天就吵著要回家，因此才會在家中也插著鼻導管。

脫線（右）健康亮紅燈，日前傳出肺發炎、肺積水，兒子在旁陪伴。（取材自臉書）

脫線兒子陳嘉成透露，爸爸肺部感染已2、3次，每次療程約7天，7天沒好再延7天，先前最久曾住院45天；醫生表示，爸爸肺積水會引發敗血症，屆時就得氣切、插管，陳嘉成當時聽到醫生這麼說整個人嚇到腦筋一片空白，幸好後來爸爸病況穩定，11日出院與家人團聚，粉絲得知喜訊也紛紛留言恭喜祝福。