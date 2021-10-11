小甜甜待產腎結石復發 產後受洗成基督徒

小甜甜日前受洗成為基督徒。（記者王聰賢／攝影）

台灣 女星張可昀（小甜甜）去年5月因為腎結石住院開刀，後來她待產因為水腎導致嚴重腹痛，醫生建議她緊急開刀，就怕她腎結石再度復發，但她擔心傷到腹中寶寶，不願冒手術風險，但又痛到不行，於是她突發奇想開始向上帝禱告，沒想到奇蹟發生，不但疼痛減緩，本來無法排尿的她也順利排尿，後來她便決定受洗成為基督徒。神蹟說法之下，醫生建議健康問題，還是要諮詢醫生。

小甜甜說，決定受洗的原因不只是因為禱告奏效，「我出院後突然接到林道遠的電話，他說就是突然想打給我，還跟他的朋友一起幫我禱告，希望我生產順利，還有逸民哥和維齡姐也幫我線上禱告，我以前聽到那個音樂都沒感覺，但那時候突然很感動很想哭，就覺得很神奇。」於是她在8月23日正式受洗，成為基督徒的一分子。

其實以前的她喜歡到處拜拜，對基督教完全沒興趣，「我覺得人對很重要，逸民哥和維齡姐給我很多很正向的東西，像逸民哥就會跟我老公講說，吵贏也是輸，吵輸也是輸，為什麼不一開始就認輸，這個家就不會吵起來了。」而除了受洗，她在疫情 期間也開拓新副業，和知名麵包店查理布朗聯名賣貝果，她說以前廖人帥就建議過她可以賣甜甜圈，她又愛吃貝果，於是便著手研發貝果口味。

她的聯名貝果共有起士、巧克力和奇蹟花生三種口味，「我的巧克力是下重本，是用巧克力界的愛馬仕下去做，裡面是生巧，是苦甜的口味，起士口味很適合小朋友。」而奇蹟花生是她堅持開發的口味，「團隊當時不贊成，覺得花生和雞肉聽起來就不行，但後來他們還是容忍我的任性，找了很多不同的花生下去做。」後來總算找到雲林在地土花生，實在用料也頗受好評。