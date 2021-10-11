50歲王百瑜凍齡 當包租婆還自創品牌

王百瑜下月過50歲生日，身材依舊保持窈窕。（記者陳慧貞／攝影）

台灣 女星王百瑜淡出演藝圈長達16年，下月將滿50歲，外表依然凍齡、身材火辣性感，一點也看不出女兒已大學畢業，堪稱演藝圈美魔女代表之一，原本轉戰房地產 當包租婆的她，近期投入自創保養品牌事業，晉升品牌CEO，她笑稱：「沒有啦，就校長兼撞鐘，夠吃飯而已。」

王百瑜17歲開始兼差當模特兒，因外型搶眼而踏入演藝圈，演過不少電視劇，因而與男星黃建群相識相戀到結婚，沒想到婚姻僅維持一年即離婚，之後她獨力帶女兒當單親媽，她從有心買房到投入房地產事業，和妹妹一起投資 買房，最高紀錄名下有7、8間房，之後陸續賣掉，如今還有東京3間套房、大阪2間房、上海也有房產全部出租，當個名副其實的「包租婆」。

有房產事業當基礎，王百瑜稱爸爸年輕時期就在日系品牌公司任職，做到總經理退休，媽媽則是美容顧問，她從小耳濡目染，因此很早就懂得保養，身高165公分的她，長達20多年維持體重50公斤，很多人請她分享保養祕訣，為此而投入自創保養品牌，提到感情，她坦言這些年來雖有追求者，但她早已習慣一個人自由自在的生活，關於前夫黃建群的近況，她笑：「女兒可能比較清楚」。