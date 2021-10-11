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金曲新人ØZI成魔鬼惡鄰？無視公約徹夜喧嘩遭投訴

記者林士傑／綜合報導
「金曲新人」ØZI才華洋溢，卻被控是噪音惡鄰。（本報資料照片）
「金曲新人」ØZI才華洋溢，卻被控是噪音惡鄰。（本報資料照片）

「金曲新人」ØZI才華洋溢，私下卻被控是噪音惡鄰？本系聯合報接獲讀者A小姐爆料ØZI經常整夜喧嘩、放音樂，尋求管委會、警方解決無果，滿腹委屈，對此ØZI的經紀人表示已經委請律師處理，「我們絕對想好好解決。」

A小姐說ØZI去年9月入住，不時在晚上11、12時開始放歌，有時持續至半夜2時、也曾喧鬧到早上7時，狀況時好時壞，但搞得整家人徹夜難眠。由於住戶公約寫晚上10時後請勿擾鄰，A小姐請託管理員協調，ØZI不是拒接就是反駁「沒放音樂」，讓他們彷彿做著永遠不會醒的惡夢。

A小姐明白房子老了，白天聲音大還能接受，但晚上只求個好眠，上個月18日ØZI從晚上播歌到早上7時，忍無可忍之下登門理論，碰巧ØZI的友人正好要搭電梯，卻違反防疫規定未戴口罩，A小姐說：「託對方請ØZI出面，他只說『我現在很醉，你說什麼我聽不懂』，我去按門鈴，ØZI就是不開門，警察來了也沒用。」

讓他們始料未及的是ØZI惡人先告狀，反倒錄下門鈴響的影片以「大聲敲門讓我覺得很害怕」，報警控告A小姐毀損、恐嚇，A小姐無奈地說：「有時間在家錄影卻不開門？」

其實他們曾向ØZI的爸爸反應，起初對方代為致歉，接著訊息已讀不回、不接電話，某回雙方巧遇，ØZI的爸爸質疑：「你們不會花錢把地板做厚一點？」A小姐不解表示：「白天放音樂都沒關係，不要凌晨放就好，為什麼要我們去配合你的生理時鐘？」

對此，ØZI的經紀人凱西表示已經砸下百萬做了加強隔音的錄音室，「老房子隔音不好，確實收到滿多次鄰居投訴，但ØZI自己在家裡看電視也會投訴，小朋友在樓上跑來跑去我們也聽得到，讓我們都有點不解。」凱西提到每個人對於噪音的容忍度不同，對方態度也不太好，「對方敲門的方式是砰砰砰！住戶就是互相，到底哪裡吵到你們？讓我們去了解，調製到雙方舒服的狀態，不可能因為你們對聲音比較敏感，我們就不在半夜做事，因為大家作息不同。」目前已經委請律師處理，希望能夠和平落幕。

ØZI(左)先前辦發片記者會，媽媽葉璦菱現身力挺。（圖：新樂園提供）
ØZI(左)先前辦發片記者會，媽媽葉璦菱現身力挺。（圖：新樂園提供）

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