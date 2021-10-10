5支代言進帳千萬 澎恰恰邀債主協商

澎恰恰努力工作展現還債誠意。（圖：三立提供）

台灣 藝人澎恰恰傳出接下5支代言，可望進帳1千多萬元台幣。他深夜在臉書宣布要和好友林秉文召開「債務協商會議」，期待透過公開場合，廣邀債主們來討論還款計畫。

澎恰恰先前就因為連千毅「預告」提供2千萬直播合約，導致債主上門逼債。他現在時不時就被媒體報導有收入進帳，連帶對債主造成影響。因此他和林秉文決定一次說清楚，邀請大家在12日晚間6點到福容飯店坐下來談。

澎恰恰表示，他的借錢對象從圈外人到演藝圈藝人，總共超過30人。不管熟人還是普通朋友，大家都被借到怕，藝人朋友在工作 場合見面時更格外尷尬。他借錢金額從數萬元到單筆最高8位數都有，坦言能感覺到大家對他敬而遠之，甚至散發出不耐煩和害怕，連電視台都沒有合作意願。但他不怪任何人，面對現實把工作規畫交給年輕團隊，債務整合則由林秉文幫忙。

林秉文已阻止澎恰恰用挖東牆補西牆的方式還債，經商有道的他幫澎恰恰跟債主協商分期還款，同時也尋找適合澎恰恰的工作，要讓澎恰恰能按部就班且有計畫性地在10年內還完2.4億債務。澎恰恰也認同要和債主們尋求共識，不想讓自己的名字跟「搏取同情」畫上等號。

他現在固定主持節目剩下「超級夜總會」，日前嘗試拍攝了兒子皮皮提議的「魷魚遊戲」短片，在社群網站 上掀起熱烈討論。觀眾回響熱烈，足見澎恰恰寶刀未老，而他之後也將繼續拍攝短片、微電影，從網路上找尋另闢財源的可能。