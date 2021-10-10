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自嘲別大頭症 柯震東：不然像我一樣摔一大跤

娛樂新聞組／綜合報導
柯震東（右）帥氣擔任頒獎人。（記者李政龍／攝影）
柯震東（右）帥氣擔任頒獎人。（記者李政龍／攝影）

第23屆台北電影獎9日登場，現場星光雲集，這回來了不少檯面上、檯面下的情侶，刻意分開走的，包括王柏傑和謝欣穎、邵雨薇和吳慷仁。

柯震東、林哲熹擔任「最佳新演員獎」頒獎人，柯震東幽默自嘲過往的「呼麻」事件，「拿到獎後不要有大頭症，不要覺得自己很棒，不然會像我一樣，跌很大一跤」，笑翻全場。

「怪胎」劇組出席時，謝欣穎說自己的吉祥物就是身邊的林柏宏，林柏宏立刻力挺喊「加油」。王柏傑、鳳小岳曾在13年前以青春片「九降風」出道，王柏傑希望好友馬志翔得獎，至於是否看好女友謝欣穎，他僅露出燦笑，雙手比讚。

納豆與劉冠廷合演「同學麥娜絲」，這回同樣提名男配角，納豆幽默喊「我去年拿到金馬，想為這座馬找個同伴」，劉冠廷立刻虧「等我得獎可以借你」，2位好友互動相當可愛，後來劉冠廷真的把獎抱走了。Ella、馬志翔主演「聽見歌再唱」票房熱賣，馬志翔以該片入圍影帝，Ella直爽向他告白，「希望看到你走上台」

李淳與邵雨薇合體頒獎，邵雨薇被問到要為誰加油，她沒特別指名男友吳慷仁，直接大笑說：「大家都加油。」安妮則為主演電影「詭祭」現身宣傳，她穿著黑色開衩禮服，大秀美胸、長腿，還隔空送香吻，引全場驚呼。

電影 提名 入圍

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