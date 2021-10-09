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台北電影獎／邱澤2度封北影帝 陽靚扮帥T奪影后

記者黃保慧、陳建嘉／即時報導
台北電影獎影帝由邱澤以「當男人戀愛時」拿下。圖／台北電影節提供
台北電影獎影帝由邱澤以「當男人戀愛時」拿下。圖／台北電影節提供

第23屆台北電影獎於9日舉辦頒獎典禮，最佳男主角由邱澤以「當男人戀愛時」拿下，陽靚以「愛．殺」奪下影后。

影片來源：YouTube

2度拿下北影帝的邱澤說：「希望我們都可以回到生活的每個當下，最美好的就是當下，我是邱澤。我會繼續努力的。」邱澤2018年時以「誰先愛上他的」拿到台北電影獎影帝，今年再奪帝，他接獲獎項時，謝謝電影劇組、工作人員以及所有參與演員外，他最後提到：「感謝我的女主角許瑋甯，以及我的經紀公司。」他的得獎原因是「演出寫實自然，賦予角色深刻魅力，細緻呈現男人的情感，打動人心，是全片亮眼所在」。

影片來源：YouTube

陽靚一改昔日端莊優雅形象，演出霸氣冷酷的女同志杜小鳳，她一上台特別感謝導演周美玲，「謝謝妳將這個經營20年的角色託付給我」，也感謝她的家人、朋友以及男友，「你們在我開啟心門時，毫無保留接納我，謝謝，我是演員陽靚」。陽靚獲獎，評審大讚「眼神、語言及肢體皆將女同志的角色與情感詮釋得絲絲入扣，演出張力十足，令人難以忽視」。

得獎名單如下：

百萬首獎／「捕鰻的人」

最佳劇情長片／「消失的情人節」

最佳導演／陳玉勳「消失的情人節」

最佳女主角／楊靚「愛・殺」

最佳男主角／邱澤「當男人戀愛時」

最佳女配角／百白「詭扯」

最佳男配角／劉冠廷「詭扯」

最佳編劇獎／徐譽庭「我沒有談的那場戀愛」

最佳攝影／許哲嘉「捕鰻的人」

最佳新演員／陳姸霏「無聲」

最佳紀錄片／「捕鰻的人」

最佳剪輯獎／賴秀雄「消失的情人節」

最佳造型設計／董彥秀「怪胎」

最佳美術設計／趙思豪「同學麥娜絲」

最佳配樂獎／盧律名「無聲」

最佳聲音設計／郭禮杞、李東煥「無聲」

最佳視覺效果／郭憲聰「消失的情人節」

最佳動畫片／「夜車」

最佳短片／「鋼琴課」

傑出技術／「廢棄之城」

楊士琪卓越貢獻獎／黃建業

「愛．殺」陽靚奪台北電影獎影后。圖／台北電影獎提供
「愛．殺」陽靚奪台北電影獎影后。圖／台北電影獎提供

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