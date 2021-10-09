自拍「魷魚遊戲」 澎恰恰：負債才能演入味

澎恰恰(右)自拍魷魚遊戲影片自嘲，深深了解欠債走頭無路的心情。（取材自臉書）

熱門韓劇 「魷魚遊戲 」裡的欠債人生，台灣 男星澎恰恰最懂，自製短片演出李政宰一角自嘲，還遭大飛演出的假孔劉連甩多個巴掌，他說：「那個角色，一定要有真負債的人來演，才能入味。」推出幾天，點閱率已破百萬，據知，未來還有下集，而孔劉一角，可望找超愛模仿孔劉的梁赫群演出。

澎恰恰債台高築，那種被逼得走頭無路，四處借錢碰釘子的慘狀，跟「魷魚遊戲」裡幾個主角如出一轍，當「魷魚」大紅，就有人把他跟李政宰的劇照合成，說他最適合演這個戲。澎恰恰說，兒子和一群年輕製作團隊看到了，要他來演出，「我一開始滿臉問號，想說這是要幹什麼，拍的時候，也只看了前面那段就照演，心想，這東西會有效果嗎？我是老傢伙，年輕人網路的東西我不懂，沒想到拍完反應熱烈」。

後來澎恰恰把「魷魚遊戲」後半都看了，他說，「這戲最終講的是人性，我演欠債人的表情完全不必刻意，每一個過程，我都心有戚戚。」一開始拍著好玩，流量很大接下來有機會拍續集，澎恰恰的兒子，也私下找了梁赫群，希望他演孔劉一角。梁赫群近來著迷模仿孔劉，一會兒學孔劉臥躺床上、學孔劉拿花拍雜誌封面，一直擔心大家分不清楚哪一個是他，哪一個是孔劉，惹得大家照三餐罵他，他笑說：「沒想到聲量超大，我很享受其中。」

梁赫群說，每次PO照，下面留言就超過千則，而且多是罵聲，老婆也笑他是不是每天欠人家罵，但他有另一套思維：「分享數不斷擴散，讓演藝圈許多我不認識的藝人來留言或跟我打招呼，像炎亞綸、峮峮、李佳穎和豆花妹、曾莞婷，因此拉近了彼此距離成了臉友，現在演藝圈講的是網路聲量，大家雖然罵我，仔細看都是幽默而沒有惡意的，所以我欣然接受」。

其實很多人說他比較像郎朗，根本不像孔劉，他自己也清楚明白，「我跟郎朗相似度70%，他本人也知道我。我跟孔劉大概只有髮型像，而且是後腦勺的髮型，博君一笑而已。」