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首當電影節評審 徐若瑄14天看48片

記者陳建嘉╱綜合報導
徐若瑄以視訊方式，擔任釜山影展「亞洲內容獎」評審、頒獎人。(圖：威威巖娛樂提供)
徐若瑄以視訊方式，擔任釜山影展「亞洲內容獎」評審、頒獎人。(圖：威威巖娛樂提供)

徐若瑄去年擔任「孤味」監製兼主演，收穫好口碑，今年獲邀釜山電影節「亞洲內容獎」的評審委員及最佳男演員頒獎人，鋼鐵V升級為國際鋼鐵V，徐若瑄不僅用流利英文視訊頒獎，更與「遺物整理師」帥氣男星李帝勳跨海同框。

這次的評審工作，在徐若瑄滿檔的工作行程中占據了很大部分的時間，但也同時欣賞到來自亞洲各地的好作品。徐若瑄表示：「最大的挑戰是，必須在兩周內看完來自非常多國家和地區的參賽影片，14天下來看了48部片，累到出現黑眼圈。」

徐若瑄說，這次要以評審的立場看片，這跟平時以觀眾身分有很大不同，不光只是看演員的表演，還必須從很多面向、角度、技術的專業層面去觀察，雖然壓力不小，但也享受這個過程。

她說最大壓力來自許多演員的表現都在伯仲之間，有著手心手背都是肉的壓力，好在每個獎項每位評審可以投三票，所以有壓力但不算太痛苦，最大挑戰是看片時必須以全英文字幕欣賞。

這次的評審初體驗，讓Vivian從各地的影視作品中學習到很多，「來自亞洲不同國家及地區的作品中，印度影集是最讓我印象深刻的，顛覆了印度片過去的刻板印象，也驚覺各地的影視行業都在蒸蒸日上，突破既有的巢臼」。

過去出席頒獎盛會，總是紅毯焦點的Vivian，礙於疫情也成了線上頒獎人，她表示，就算只露出上半身，也要把上半身打扮好，給大家最佳視覺享受。

印度 工作 疫情

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