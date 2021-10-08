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自爆曾染疫 朱孝天訴苦：F4裡混最差的

娛樂新聞組／綜合報導
朱孝天(左)認為自己是F4裡混得最差的，還爆出和妻子曾染疫。(取材自微博)
朱孝天(左)認為自己是F4裡混得最差的，還爆出和妻子曾染疫。(取材自微博)

曾紅極一時的偶像男團F4，如今只有言承旭跟周渝民依舊活躍在娛樂圈，朱孝天與吳建豪似乎已經完全沉寂下來。近日媒體公開朱孝天的最新專訪，他承認自己是「F4裡混得最差的」，過去一年沒人找他拍戲，他乾脆轉行做自媒體，自己拍攝旅遊跟寵物節目。

訪問中，朱孝天大部分時間都在訴苦，他透露自己過去兩年收入微薄，混得很差。

今年一整年，朱孝天才接了一個「食尚玩家魚肉鄉民」的通告，迫不得已連社交網的軟文廣告也要接，為了生存，他要拋下F4的包袱，「以前覺得接軟文廣告有點low，可現在沒辦法，客戶就是需要你接地氣」。

他還說，以前非常厭惡美顏相機，現在卻愛上了使用濾鏡，因為這樣可以省掉化妝費。

朱孝天笑言，F4紅極一時，外界以為他們肯定賺了很多錢，但其實在最紅那幾年，賺錢的是公司，而不是他們本人。「其他人我不知道，當時我拿過最高的廣告酬勞是2000萬台幣（約70萬美元），那時曾到東京、大阪辦小型演唱會，演出一場的酬勞是2萬美元，錢一到手就去買骨董，現在都放在北京開的古玩店裡，太太負責打理那家店」。

除此之外，朱孝天還自曝在兩年前曾感染新冠肺炎，因為症狀輕微，所以他並沒有在意。

說起今年唯一的通告「食尚玩家魚肉鄉民」，朱孝天親自帶路前往當初被星探發掘的餐廳用餐，重現21年前的青澀回憶。朱孝天說，那年自己在店內吧台工作，留著一頭長髮、戴著眼鏡，獨特氣質讓客人都稱他為「東區夢幻吧台」，也因為附近就是電視台，許多電視人、媒體人收工後，就會到店內光顧，他也因此被找去拍戲。

北京 東京 新冠肺炎

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