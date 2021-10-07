陳意涵夢想「周星馳倒吊吻」導演老公找陳柏霖幫圓夢

陳意涵昨挺9月肚，現身記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

陳柏霖、劉冠廷、黃尚禾主演的喜劇電影 「詭扯」是今年台北電影節閉幕片，記者會上，片中客串女鬼的陳意涵也挺著9個月身孕，力挺導演老公許富翔，她受訪時忍不住搞笑抱怨對方心思都在陳柏霖身上，「我看他新戀人是柏霖吧！」

陳意涵演女鬼，對此也質問老公：「我在你心中不是仙女嗎？為什麼是鬼！」許富翔笑而不答，陳意涵自問自答：「可能我在老公心中很驚悚」，她也和陳柏霖有倒吊吻戲，許富翔被問怎麼看老婆被親？陳意涵先說：「因為我喜歡看『家有囍事』，張曼玉 和周星馳就這樣吻，老公想幫我實現這個願望，其實扮女鬼最難的是要戴瞳孔放大片。」許富翔接著說：「總比在背後親好吧」，全場大笑。

『家有喜事』張曼玉和周星馳經典吻戲。（取材自豆瓣電影）

陳意涵上半身穿V領緊身服，下半身搭配金色閃亮蓬裙，巧妙遮住孕肚，下月就要生了，被問如何養胎不養肉？她說：「我本來就太愛動，無法躺著一直休息，運動量比懷孕前多，現在搬到山上，我每天爬山、打掃家裡，我吃很多，寶寶大小正常，謝謝大家關心。」懷孕後老公是否變得更貼心？陳意涵搞笑抱怨：「我看他新戀人是柏霖吧！」、「看老公時間都沒有柏霖多，每次都要透過柏霖，才知道老公狀況。」她也透露反而變賢妻良母，有時老公晚歸，還睡眼惺忪硬爬下床煮消夜，直說：「我最近很認真在當家庭主婦」。

陳柏霖是「詭扯」的男主角。(記者沈昱嘉／攝影)

而她先前在社群網站 自拍，遭網友說凸眼，她無奈笑說：「大家要下載有濾鏡照相軟體，我沒有（下載濾鏡），喜歡拍生圖，個人喜歡雀斑、瑕疵照，但大家好像比較喜歡有濾鏡的圖，所以我也被公司檢討一下了，我現在下載很多濾鏡，不過還是自然的圖比較習慣，不習慣的話我就少發一點照片。」