許光漢「想見你」暴紅吐心聲 認愛火辣渴「性感激情」

許光漢「想見你」爆紅後，更加戰戰兢兢。(圖:ELL》國際中文版雜誌提供)

台灣人氣男星許光漢自夯劇「想見你」爆紅後，1年多來他拍戲、接廣告、推出單曲，不受疫情 影響，工作 依舊滿檔，近日他登上「ELLE」國際中文版雜誌封面受訪，難得吐露心聲，直言名氣來得太快，擔心哪裡做不好，「會讓喜歡我的人失望。很慶幸，隨著時間的推移，在一次次反思自我的過程，我似乎找到直面不安的勇氣，不變的是，我依然感謝這一切的發生。」

許光漢演過不少高中生的戲，給人「少年感」的印象。(圖:ELL》國際中文版雜誌提供)

螢幕上的許光漢，詮釋角色魅力獨具，他坦言角色多少參雜了自己的影子，在其中抒發心情，「如果觀眾在看戲的過程中，因此而觸動內心，甚至感動，我會非常開心，也會更有動力督促自己要好好努力、嘗試突破」。

許光漢一直擁有難得的少年感，「但坦白說，我其實不知道要如何維持，或許是要多運動，也或許是要給自己多一點空間。」表示若不拍戲時，他會去登山、一趟花東之旅，或是露營，「是真的會改善負磁場，因為大自然從不吝嗇給予回饋。心情再不好，不怕，可以聽聽落日飛車喔。」

許光漢即將滿31歲，最大心願期待疫情快結束。(圖:ELL》國際中文版雜誌提供)

這幾年來，許光漢深刻體會到「愛有多深，心就有多強大」，除了幫助弱勢做公益，去年他和唐寶寶見面過後，「他們待人的純粹、做事的認真，真的讓我學到好多。我希望現在的自己有點影響力了，可以為他們發聲，也希望所有俗套的祝福語在他們身上都能靈驗。」

對於愛情，他覺得可簡單可複雜，對的時刻遇到對的人，說來可遇不可求，因此他相信緣份、一見鍾情，「至於相處方式，可以轟轟烈烈、性感激情，但一起在家看看劇、煮煮飯的小確幸我也很嚮往。」

今年10月底，許光漢滿31歲，他發現而立之年的自己，個性變得不像以往莽撞，還少了優柔寡斷，對事情更執著專注，也更了解自己，最大的心願，是期待疫情能趕快結束，工作上軌道，一說到此，他莫名興奮，「因為就像是一個新開始呢。」