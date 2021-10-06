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張震5度叩關拚吳鎮宇 「死亡之組」爭金馬影帝

記者黃保慧、陳建嘉／綜合報導
五度入圍的張震、憑「濁水漂流」再度角逐金馬影帝的吳鎮宇，力拚邱澤、柯震東及鄭人碩，這場「死亡之組」廝殺，戰況激烈。（圖：威視提供）
五度入圍的張震、憑「濁水漂流」再度角逐金馬影帝的吳鎮宇，力拚邱澤、柯震東及鄭人碩，這場「死亡之組」廝殺，戰況激烈。（圖：威視提供）

第58屆金馬獎入圍名單日前揭曉，備受關注的影帝之戰，由5度入圍的張震、憑「濁水漂流」再度角逐金馬影帝的吳鎮宇，力拚邱澤、柯震東及鄭人碩，這場「死亡之組」廝殺，也被金馬執委會執行長聞天祥認定是討論最糾結的一組，戰況激烈。

吳鎮宇(右)。（圖：台北電影節提供）
吳鎮宇(右)。（圖：台北電影節提供）

繼「鎗火」後爭取第二座金馬影帝的吳鎮宇感謝大家的恭賀，開心能夠入圍，也恭喜「濁水漂流」其他入圍的朋友，大家都一起為片子付出，希望大家都會得獎。

張震這次以「緝魂」入圍金馬影帝，也是5人中入圍最多次，他說：「『緝魂』的梁檢察官賦予了讓人會對生命有反思的影響，謝謝導演創造了這樣有生命力的角色讓我去詮釋。」而邱澤僅簡單回應：「謝謝評審肯定。」

鄭人碩首次以「角頭─浪流連」入圍影帝，他知道提名時，正在屋頂運動，氣吁吁以為經紀人在開玩笑，直說「不要逗我了啦」。

柯震東。（圖：可樂電影提供）
柯震東。（圖：可樂電影提供）

柯震東在公布入圍時正出席電影「鱷魚」宣傳，他說：「很開心參與了『金錢男孩MONEYBOYS』電影，與5年前入圍的心情相比，現在還是會很想拿，但這次就放輕鬆，很感謝這次入圍。

今年的影后之爭，罕見出現兩組「母女檔」廝殺，分別是「瀑布」的賈靜雯、王淨及「美國女孩」的林嘉欣、方郁婷，對抗「修行」的陳湘琪，而林嘉欣、陳湘琪則爭取第二座金馬影后。

入圍 電影 美國

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