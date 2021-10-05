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戀情見光死？Selina欲言又止：想呵護、保護他到底

記者許晉榮／綜合報導
Selina恢復單身後，面對愛情刻意低調。（圖：陽光基金會提供）
Selina恢復單身後，面對愛情刻意低調。（圖：陽光基金會提供）

S.H.E成員Selina（任家萱）5日出席公益活動，希望透過善的力量幫助燒傷顏損兒快樂學習勇敢長大，而她日前剛結束電影「頭七」拍攝工作，心情如釋重負：「感覺今天結束之後，我就要回到大明星的真實人生，雖然我還是不爭氣地落淚，但我很感謝劇組與導演。」

因為拍了電影，更讓她由衷佩服演員及電影從業人員的辛苦，「到底是多瘋，才會來這裡工作，拍了戲之後，我才知道這對身體是一個很大的負擔跟消耗，還跟我妹說，這部電影可能是我的從影之作，也是息影之作。」

不過妹妹任容萱卻有不同看法，勸她至少要拍個輕鬆的浪漫愛情片再做打算，她笑了：「我就說好啊，但好像沒有人找過我。」被問及感情狀態，Selina故作無奈：「朋友都戲稱我是『長公主』，身邊的人也都讓我覺得很浪漫、呵護我，好像無時無刻都有種被愛充滿及被浪漫包圍的感覺。」

恢復單身後，面對愛情她刻意低調，言談間透露出深怕「見光死」的隱憂，對於未來若感情穩定，是否願意召告天下與分享？Selina笑說：「如果有的話，我不知道欸，假設真的愛情降臨，我應該想要呵護他、保護他，保護這段愛，（是否公開）就順其自然啦。」

Selina 5日出席「愛從1開始」公益活動。（圖：陽光基金會提供）
Selina 5日出席「愛從1開始」公益活動。（圖：陽光基金會提供）

不過她也明白列出對另一半的條件想像：「我希望是可以跟我聊得來的人，一起做喜歡的事情、看我的眼睛都自帶愛心濾鏡、善良、聰明，有自信，還有幽默感、有專業能力，疼我。」那顏值會考慮嗎？她坦言還好，這部分沒有特別在乎，「只要符合以上條件，怎麼看都順眼。」

40歲生日月底轉眼將至，Selina預告將會和Ella及Hebe來一場姊妹淘限定的小旅行，「希望可以一直都這樣，每年或每兩年，享受為彼此拋下一切的感覺」。

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