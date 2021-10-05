金馬入圍/賈靜雯、王淨母女爭影后 對決林嘉欣、陳湘琪

第58屆金馬獎入圍名單揭曉，影后罕見出現兩組「母女組」，分別由「瀑布」的賈靜雯（右二）、王淨（右一），「美國女孩」的林嘉欣（中）、方郁婷（左二），對抗「修行」的陳湘琪（左一）。

第58屆金馬獎入圍 名單揭曉，影后罕見出現兩組「母女組」，分別由「瀑布」的賈靜雯、王淨，「美國女孩」的林嘉欣、方郁婷，對抗「修行」的陳湘琪，其中林嘉欣、陳湘琪先前曾獲得金馬影后，這一回要與其他女星再度角逐最佳女主角。

賈靜雯以「瀑布」入圍金馬影后，笑稱一開始得知訊息時，「頭皮發麻、到現在手還在抖」。（圖：金馬執委會提供）

王淨以「瀑布」問鼎金馬獎最佳女主角，與片中的媽媽賈靜雯同台廝殺。（圖：金馬執委會提供）

賈靜雯主演「瀑布」入圍許多獎項，開心表示「聽到自己的名字時頭皮發麻，到現在手還在抖，很開心能一起參與這部電影 恭喜所有的入圍者」，也不忘恭喜在片中飾演她女兒的王淨，兩人同樣提名 影后，「希望可以一起走紅毯」。

林嘉欣在「美國女孩」的表演相當傑出，將與同片的方郁婷角逐影后。（圖：金馬執委會提供）

方郁婷以「美國女孩」同時入圍金馬獎最佳女主角、最佳新人，相當來勢洶洶。（圖：金馬執委會提供）

林嘉欣同樣與「美國女孩」中的女兒方郁婷一起入圍影后，「恭喜我在戲裡面的女兒芳儀（方郁婷），非常非常非常感動」，也很感謝電影整體製作團隊，沒有他們就沒有機會今天收到這麼棒的消息。方郁婷同時提名影后、新人獎，這次開心回應：「第一次演戲就可以演嘉欣的女兒真的很幸福，從嘉欣身上我學到了好多。非常榮幸能夠被提名！」

陳湘琪曾獲金馬影后，這次又以「修行」再度入圍金馬最佳女主角。（圖：金馬執委會提供）

陳湘琪曾以「迴光奏鳴曲」拿下金馬影后，這次又以「修行」入圍最佳女主角，她感謝金馬獎給她與電影肯定，也逐一感謝錢翔導演，以及同片演員陳以文，「這部電影給了我一個機會去體會一位身處婚姻中女性的內心，是我人生中非常寶貴的經驗，再次感謝，也期待電影很快與大家見面」。