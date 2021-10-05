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金馬獎／吳鎮宇力抗張震、邱澤、鄭人碩、柯震東搶影帝

中央社／台北5日電
吳鎮宇入圍影帝。圖／金馬執委會提供
吳鎮宇入圍影帝。圖／金馬執委會提供

第58屆金馬獎頒獎典禮11月27日登場，由「緝魂」張震、「當男人戀愛時」邱澤、「角頭—浪流連」鄭人碩、「金錢男孩」柯震東與「濁水漂流」香港影帝級吳鎮宇一同角逐金馬影帝，今年終身成就獎得主為攝影師林贊庭與導演蔡揚名。5日公布入圍名單，主要獎項如下：

最佳劇情片

緝魂

瀑布

濁水漂流

美國女孩

月老

最佳導演

程偉豪／緝魂

羅卓瑤／花果飄零

鍾孟宏／瀑布

李駿碩／濁水漂流

何蔚庭、胡至欣／青春弒戀

最佳新導演

許富翔／詭扯

殷振豪／當男人戀愛時

任俠、林森／少年

C.B. YI／金錢男孩

阮鳳儀／美國女孩

最佳男主角

鄭人碩／角頭－浪流連

張震／緝魂

邱澤／當男人戀愛時

吳鎮宇／濁水漂流

柯震東／金錢男孩

最佳女主角

陳湘琪／修行

賈靜雯／瀑布

王淨／瀑布

林嘉欣／美國女孩

方郁婷／美國女孩

最佳男配角

龍劭華／角頭－浪流連

劉冠廷／詭扯

謝君豪／濁水漂流

柯煒林／濁水漂流

馬志翔／月老

最佳女配角

鍾欣凌／當男人戀愛時

李麗珍／濁水漂流

陳庭妮／青春弒戀

王渝萱／該死的阿修羅

温貞菱／不想一個人

最佳新演員

艾怡良／我沒有談的那場戀愛

林鉅／兜兜風

李沐／青春弒戀

方郁婷／美國女孩

潘綱大／該死的阿修羅

最佳原創電影歌曲

我這個人／我沒有談的那場戀愛

如果可以／月老

逐個逐個／鬼同你住

愛情你比我想的閣較偉大／當男人戀愛時

濁水漂流／濁水漂流

年度台灣傑出電影工作者（得主）

陳新發

終身成就獎（得主）

林贊庭、蔡揚名

鄭人碩入圍影帝。圖／金馬執委會提供
鄭人碩入圍影帝。圖／金馬執委會提供
張震為新戲狂瘦12公斤。圖／威視提供
張震為新戲狂瘦12公斤。圖／威視提供
柯震東入圍影帝。圖／金馬執委會提供
柯震東入圍影帝。圖／金馬執委會提供
邱澤以「當男人戀愛時」入圍金馬影帝。圖／金盞花大影業提供
邱澤以「當男人戀愛時」入圍金馬影帝。圖／金盞花大影業提供

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