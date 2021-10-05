我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究：輝瑞第2劑打完半年「保護力剩47%」

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

劉家昌「救眼」 術後2周當獨眼龍

記者林士傑／綜合報導

旅居美國的台灣導演劉家昌日前返台，力挺舉辦畫展的王永慶外孫女楊元寧，全力給予協助，他大讚：「美的東西大家都需要。」此外這次他返台還要「救眼」，到醫院動白內障手術，術後預計得戴鐵眼罩兩周，變成「獨眼龍」。

劉家昌說，被診斷出有白內障已有八年時間，現在看東西的距離確實近了不少，「先開一眼，下一回再開另一眼。」

至於體力方面，他說一切OK，「身體都還可以，不過停下來就完蛋了，就要一直做、一直做，做到最後一口氣。」他在大陸江西打造「華泉小村」，結合了音樂與藝術，美不勝收，近期打算成立全新頻道、製作節目傳承經典金曲，他說：「那些歌曲是溫暖的東西，藝術家要出來做一點事，不是說演唱會賺錢才出來。」

他因喜歡農村、稻田圍繞，除了在宜蘭投資房產之外，也打算在宜蘭買地、設計、建造攝影棚，想把攝影棚打造如同夜總會般，笑說：「好聽的歌挑一挑，資深的、年輕的都找來唱，錄影可以順便住三天，做到最好為止。」徒弟江蕾在旁聞言二話不說：「那我去！」

日前劉家昌與江蕾、白冰冰、曹金鈴等人，出席楊元寧的畫展感恩晚宴，房祖名恰巧在同飯店用餐，趁空檔向老師們打招呼，大家好奇兩人相識原因？劉家昌說：「因為他媽媽的關係，當初是我帶阿嬌（林鳳嬌）去瓊瑤家裡的。」

攝影 畫展 台灣

上一則

老布為黛咪作媒 牽線屈伏塔？

下一則

「魷魚遊戲」李政宰開IG帳號 日吸百萬人

延伸閱讀

追思冷鴻升一家 向房東提民事訴訟

追思冷鴻升一家 向房東提民事訴訟

楊元寧拿起畫筆擁抱自己 找到回家的路

楊元寧拿起畫筆擁抱自己 找到回家的路
中華美國僑社 舉辦賀中秋活動

中華美國僑社 舉辦賀中秋活動
影／女模被罵太胖 攝影師竟要她「禁食2周」瘦了再來拍

影／女模被罵太胖 攝影師竟要她「禁食2周」瘦了再來拍

熱門新聞

周潔。 （取材自微博）

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

2021-10-03 22:54
有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

2021-09-28 02:28
蕾雅瑟杜是龐德片史上第一位連莊女主角。圖／UIP提供

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

2021-09-30 13:46
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。(取材自微博)

鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

2021-09-30 00:57
網路瘋傳「全渠道封殺」25人名單，其中「政治問題」封殺名單第一個列進趙薇。取材自微博

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

2021-10-03 05:51
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

2021-10-01 15:20

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜