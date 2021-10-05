劉家昌「救眼」 術後2周當獨眼龍

旅居美國的台灣 導演劉家昌日前返台，力挺舉辦畫展 的王永慶外孫女楊元寧，全力給予協助，他大讚：「美的東西大家都需要。」此外這次他返台還要「救眼」，到醫院動白內障手術，術後預計得戴鐵眼罩兩周，變成「獨眼龍」。

劉家昌說，被診斷出有白內障已有八年時間，現在看東西的距離確實近了不少，「先開一眼，下一回再開另一眼。」

至於體力方面，他說一切OK，「身體都還可以，不過停下來就完蛋了，就要一直做、一直做，做到最後一口氣。」他在大陸江西打造「華泉小村」，結合了音樂與藝術，美不勝收，近期打算成立全新頻道、製作節目傳承經典金曲，他說：「那些歌曲是溫暖的東西，藝術家要出來做一點事，不是說演唱會賺錢才出來。」

他因喜歡農村、稻田圍繞，除了在宜蘭投資房產之外，也打算在宜蘭買地、設計、建造攝影 棚，想把攝影棚打造如同夜總會般，笑說：「好聽的歌挑一挑，資深的、年輕的都找來唱，錄影可以順便住三天，做到最好為止。」徒弟江蕾在旁聞言二話不說：「那我去！」

日前劉家昌與江蕾、白冰冰、曹金鈴等人，出席楊元寧的畫展感恩晚宴，房祖名恰巧在同飯店用餐，趁空檔向老師們打招呼，大家好奇兩人相識原因？劉家昌說：「因為他媽媽的關係，當初是我帶阿嬌（林鳳嬌）去瓊瑤家裡的。」