朱孝天21歲被挖掘出道 一頭長髮號稱「夢幻吧台」

朱孝天（中）造訪當年被發掘出道的燒烤店。(圖:TVBS提供)

台灣 男星朱孝天許久沒在螢光幕前露面，近日參與TVBS「食尚玩家魚肉鄉民」當來賓，還前往當初被星探發掘的餐廳用餐，重現21年前的青澀回憶。

朱孝天帶路吃美食，除了有最道地的東北酸菜白肉鍋、朱孝天出道前吃粗飽的小店，甚至還去了當初被星探挖掘的燒烤店。朱孝天談起21歲那年，自己在店內吧台工作 ，留著一頭長髮、戴著眼鏡，獨特氣質讓客人都稱他為「東區夢幻吧台」，也因為附近就是電視台，許多電視人、媒體人收工後，就會到店內光顧，他也因此被找去拍戲。

一到當年燒烤店，朱孝天滿滿回憶湧現，興奮分享：「這裡以前很多大明星會來用餐，就連張學友也來包過場！」憶起工作內容，他表示當時一個人要顧整個外場，還要兼洗碗，並好氣又好笑地說：「老闆都不買好一點的洗碗精，洗到我的手都留下痕跡。」他透露成為藝人後，「其實有回來打工過一段時間，但發現自己已經不適合這個環境」。

朱孝天還透露小時候在新加坡 念書，曾經三天三夜沒吃飯，後來朋友救濟拿來一鍋飯，那鍋飯的味道他一輩子忘不了，從此之後就沒再浪費過食物。愛吃個性也讓他曾想過要開餐廳，只不過現在反而比較想開寵物店。