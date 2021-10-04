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錯過視后 孫淑媚想在戲裡談戀愛

記者陳慧貞／綜合報導
「天橋上的魔術師」劇組慶功，孫淑媚(右起)、黃舒湄、羅謙紹、朱軒洋、李奕樵、林潔宜、盧以恩出席。（圖：公視提供）
「天橋上的魔術師」劇組慶功，孫淑媚(右起)、黃舒湄、羅謙紹、朱軒洋、李奕樵、林潔宜、盧以恩出席。（圖：公視提供）

本屆台灣金鐘獎日前落幕，「天橋上的魔術師」狂掃6項大獎成大贏家，當晚劇組辦慶功宴，原本呼聲高的孫淑媚，與視后擦身而過，她坦然表示：「不曾擁有過，就沒什麼好失去的，原本以為自己會難過，但後來發現還好，因為鍾欣凌真的很可愛，實至名歸，所以沒得獎不會太難過。」提到過去參與戲劇，都不是走情愛路線，趁機也希望擺脫苦情，期許「未來能在戲劇裡談戀愛！」

孫淑媚從歌手跨演員，或許以往苦情歌唱得好，角色都以楚楚可憐的鄰家女為主，好不容易在「天橋上的魔術師」中的潑辣「點媽」首度角逐視后，她直呼已很開心，未來角色不拘，反串也好、角色性別年齡都開放。

獲得新人獎肯定的12歲童星李奕樵表示相當開心，充滿童真表示：「跟上學相比，得獎比較開心，因為在學校的快樂比較短暫，得獎可以開心很久很久。」對於獎金的運用沒規畫，不過也直率表示「不會請客」。

朱軒洋與男配角獎擦身而過，但他不因此洩氣，表示未來遇到好的劇本角色，一定會主動爭取，「就像遇到喜歡的女生，一定要主動出擊啊，擺個有魅力的姿態，對方就會被吸引過來了。」同時他也在現場澄清外傳將發片消息，表示目前仍會專心地繼續演戲。

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