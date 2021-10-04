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薛仕凌不怕金鐘魔咒 不漲片酬

記者楊起鳳／綜合報導
新科視帝薛仕凌(右)與導演鄭芬芬出席慶功宴。（記者李政龍／攝影）
新科視帝薛仕凌(右)與導演鄭芬芬出席慶功宴。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人薛仕凌憑8點檔「生生世世」拿下金鐘獎視帝、「做工的人」拿下男配角，他連趕兩場慶功宴，表示自己想都沒想到拿雙獎，聽到評審對他的讚美，他也只是雙手合十點頭表示感謝，依舊不改謙虛本性。

薛仕凌當晚先後出席「生生世世」及「做工的人」慶功宴，他受訪時坦言，8點檔普遍被認為是比較不容易獲獎的類型，不管是短片或長劇集的8點檔，幕前幕後人員都很辛苦，很替「生生世世」的所有工作人員感到高興，而我們能控制的事情就是把戲做好。

被問到拿下兩座金鐘，最想做的事情是什麼？薛仕凌表示最想回家好好睡一覺，笑說這個衝擊太大，得知入圍時，先是睡了一天才有一點真實感，之後可能需要幾天消化一下。

薛仕凌不擔心有金鐘魔咒，製作人林昱伶透露其實之前薛仕凌早就有魔咒了，他永遠是那個二選一被PK掉的人，最後都會輸在不夠帥或是知名度，薛仕凌說他不會在意，因為知道劇組都會有不同的考量，也不希望造成劇組的麻煩。

他得獎後，第一通電話會想打給爸媽，因為媽媽之前沒看好他，認為應該是游安順拿獎，他笑說：「那我要嗆我媽」，得獎獎金他會把視帝那份捐出去，男配角獎金則會請工作人員吃吃喝喝，片酬也不會因為得金鐘就漲價。

獲獎的李銘順也在新加坡和薛仕凌視訊恭喜，笑說：「花了幾十年辦的事，你一年就辦完了。」人在新加坡的他透過視訊鏡頭連線，不料他感言講一半就遭卡，讓網友錯愕。

他慶功宴現場還原真相，笑說也沒有特別要說什麼，當時就是想感謝那些做工的人，單純地想跟他們致敬。李銘順也打算把獎金捐出去，預計年底來台灣，應該明年度都會在台北。

台灣 新加坡 工作

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