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為了何潤東 徐若瑄開口向大老闆借錢

記者楊起鳳／綜合報導
徐若瑄笑說拍「誰在你身邊」時，體重創新高。（圖：HBO提供）
徐若瑄笑說拍「誰在你身邊」時，體重創新高。（圖：HBO提供）

HBO亞洲原創影集「誰在你身邊」近日舉行線上首映記者會，製作人及主演徐若瑄大爆為了導演何潤東首度下海借錢，也抱怨何潤東和陳恩峰案情不單純，都給他特寫，把她跟張鈞甯當男演員在拍。何潤東哈哈大笑表示，他拍「雪地裡的星星」時，在北海道出外景，就因兩人住同一間被工作人員懷疑是一對，嚇得他趕緊澄清兩人是清白的。

陳恩峰與何潤東是認識25年的好朋友，從當模特兒一起青澀地走第一場秀認識至今。兩人合作「翻牆的記憶」，最近又合作「誰在你身邊」，與陳恩峰一起拍攝最多場戲的張鈞甯爆料：「拍戲期間，導演對青梅竹馬的陳恩峰非常關心，給陳恩峰大特寫的次數比我多。」張鈞甯忍不住吃醋，何潤東則澄清，是想要透過此戲讓觀眾看到他的主觀視線。

徐若瑄這次當女主角，也當製作人，她因很會照顧朋友的個性，竟為何潤東第一次開口借錢，兩人還到郭台強的辦公室講戲，郭台強二話不說投資。何潤東這次不再客串，因為身分轉換太難了：「『翻牆的記憶』是最後一次，也是唯一一次。」

徐若瑄為戲增肥7公斤，其中張鈞甯揹她的戲，是何潤東臨時加的，笑說得知那刻和張鈞甯笑倒在地，因為那是我懷孕之外體重最重時，中午我吃便當時，張鈞甯反問我「還要這麼吃嗎？」我回她「為了讓妳當影后，我必須吃。」

「誰在你身邊」是何潤東執導的第二部電視劇。（圖：HBO提供）
「誰在你身邊」是何潤東執導的第二部電視劇。（圖：HBO提供）

導演 投資 工作

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