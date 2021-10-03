曾國城1分險贏小鬼 金鐘連莊益智節目主持人直呼爽

曾國城以「一字千金」獲得益智實境節目主持人獎。（圖：三立電視提供）

第56屆電視金鐘獎益智及實境節目主持人獎由曾國城「一字千金-鬥字英雄會」打敗黃鴻升 （小鬼）、吳宗憲、KID「綜藝玩很大」。曾國城表示，「這個獎盼了很久，真的是非常開心！」更閉眼直呼「好爽！」

曾國城去年就以「全民星攻略」拿下該獎項主持人獎，今年再度連莊，這也是他演藝生涯中的第五座金鐘獎，但卻是他首次以「一字千金」拿下主持人獎，也難怪身為金鐘常勝軍的他會這麼開心。

被問及同項目競爭的小鬼沒能拿獎，是否有點替對方惋惜，曾國城嘆氣回：「我上台時看到小鬼的那個人偶，放在憲哥和KID中間，真的覺得很惋惜，很不忍，覺得好像剝奪了他得獎的機會，對小鬼覺得不好意思，但我相信我得他也會很高興，我會跟他分享這份喜悅。」

他和小鬼親如兄弟，頒獎前外界看好「綜藝玩很大」會拿獎，卻沒想到曾國城以一分之差，擊敗吳宗憲、KID和小鬼的組合，他坦言如果評審把獎頒給了「玩很大」，他不會有怨言，「我覺得這也是一種圓滿，我也有點這種想法，不會覺得自己沒拿獎很遺憾。」

今年金鐘獎益智與實境節目獎主持人競爭激烈，尤其是小鬼憑「綜藝玩很大」入圍 ，這也是他離世後最後一次鍍金機會，因此格外受到矚目，和小鬼一同入圍的吳宗憲和KID，先前受訪就表示希望能幫小鬼拿獎，不過該獎項其他對手也非省油的燈，最後由曾國城以「一字千金-鬥字英雄會」勝出，小鬼確定與金鐘無緣。

吳宗憲和KID未能如願為小鬼拿獎，也有不少網友忍不住失望，替小鬼覺得可惜，不過也有不少網友認為曾國城拿獎是實至名歸，認為評審不該因為小鬼過世就要把獎給「玩很大」，還是要回歸專業，而吳宗憲也在臉書 PO文寫「我們都盡力了！謝謝大家對綜藝玩很大的支持。」他不忘恭喜女兒Sandy拿獎，最後更喊話「小鬼，我們都愛你」，相當感人。