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金鐘迷你劇／ 李銘順二度奪視帝 感謝老婆范文芳

記者陳慧貞、楊起鳳／綜合報導
李銘順奪下迷你劇集視帝，但因人在新加坡只能透過視訊連線表達感謝。（圖：三立電視提供）
李銘順奪下迷你劇集視帝，但因人在新加坡只能透過視訊連線表達感謝。（圖：三立電視提供）

馬來西亞藝人李銘順、台灣劇場天后徐堰鈴分別以「做工的人」、「客家電影院-光的孩子」勇奪本屆金鐘迷你劇集視帝后，人在新加坡的李銘順透過視訊，零時差得知奪獎，激動低頭落淚，徐堰鈴則打敗2視后脫穎而出。

由「做工的人」中的好夥伴游安順、薛仕凌口中宣布得獎，李銘順開心到差點淚崩，「真的很開心第一次以台語的呈現來演一個角色，有機會拿到這個獎，真的感謝評審和金鐘獎。」並謝謝老婆范文芳全力付出和支持，不過他話說到一半就被卡掉，被頒獎人游安順和薛仕凌笑說「有拿獎就好了，後面的話我們再問他」。

已是二度拿下視帝，李銘順在「做工的人」演活工人阿祈，把小人物努力發財的悲喜詮釋得維妙維肖。後期他詮釋角色中風、半身癱瘓、臉歪嘴斜的一面，除了要控制身上每塊肌肉，還得精準在對白中傳遞情感，展現高難度表演，而為了符合工人形象，李銘順增重10公斤養出大肚腩，讓他笑說拍完減肥減到快瘋掉。

有「劇場天后」封號的徐堰鈴，2009年首次演出電視劇，即以「彩色寧靜海」入圍戲劇節目女配角獎，在「光的孩子」中，她詮釋一名女編舞家在，在事業攀向高峰的同時，面臨養母失智、養兄自殺、懷孕生子等人生課題，評審評語：「於劇場養成，跨界影視仍展現其表演爆發力， 精確掌握角色各種面向亦令角色具可觀性。其使用客語的台詞表達能力打動人心。」

徐堰鈴擊敗已拿過視后的苗可麗、陸弈靜，台上感謝評審青睞、感謝「光的孩子」編導徐麗雯，也謝謝家人「你們是我最快樂的泉源，我會珍惜今天這樣的感覺，讓我們這些走表演的人，更踏實、以傳承的心情走下去。」

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