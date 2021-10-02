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金鐘獎／簡嫚書淚奪戲劇女配：願所有生命感受愛與自由

記者王郁惠／即時報導
簡嫚書奪下戲劇節目女配角獎。圖／摘自三立電視
簡嫚書奪下戲劇節目女配角獎。圖／摘自三立電視

台灣第56屆金鐘獎戲劇節目女配角獎由簡嫚書憑演出「她們創業的那些鳥事」奪下，簡嫚書不忘頒獎人鍾欣凌與黃鐙輝的得獎者浮誇模樣的提醒，不忘提醒「我要哭了喔」，將獎項獻給媽媽，「你的美麗與善良，我永遠記在心中，我要將今天獲得的祝福分享出去，願世界上所有的生命能夠感受到愛與自由。」

簡嫚書奪獎努力忍住情緒，表示：「謝謝評審，謝謝參與『她們創業的那些鳥事』所有台前、幕後的創作者以及支持者，謝謝喜歡美季（劇中角色）的所有觀眾朋友，謝謝生活中所經歷過的一切，這些所有的酸甜苦辣滋養了我，讓我的生命有厚度，成為一個專業的演員。」並感謝家人與親如家人的朋友們。

典禮結束後，她出席八大電視慶功宴，拋開角色爆乳造型、口頭禪「人家」的嬌嗲，被問為何沒有「美季」上身領獎？她笑言：「又不是頒給她（美季），為什麼要給她這樣的場面！」至於獎金10萬該怎麼用，她開玩笑稱現在似乎無高額樂透獎金，不然就拿去「包牌」好了。

簡嫚書因是「她們創業的那些鳥事」中唯一入圍者，領獎時只能帶著手機上台，一邊講一邊能感受到手機不停地震動，一封封都是道賀訊息，直言：「還沒認真看，還好沒在台上直接回覆訊息。」被問私下會如何慶祝，她笑：「女兒們都睡了，可能和老公喝一杯吧」。

顛覆過去文青形象，簡嫚書成功詮釋勇敢追愛的「美季」進而獲金鐘獎肯定，除了開心之外，在戲播出時，還收到不少粉絲的鼓勵，有人因為人生正處於低潮期，看到「美季」的堅強努力而獲得勇氣，「對我來說，身為演員，能因角色的生命歷程，為觀眾帶來溫暖，除了自身獲得成就感外，也是支撐演員繼續走下去的最大動力。」

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