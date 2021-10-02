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金鐘獎／吳姍儒進電視5年抱走3座金鐘「我不靠任何人」

記者葉君遠／即時報導
吳姍儒(右起)、唐綺陽和炎亞輪3人默契打敗同場競爭者。圖／台視、三立提供
吳姍儒(右起)、唐綺陽和炎亞輪3人默契打敗同場競爭者。圖／台視、三立提供

金鐘綜藝主戰場「綜藝節目獎」由詹仁雄製作的女團選秀節目「菱格世代DD52」拿下，而「綜藝節目主持人獎」則由「36題愛上你」的吳姍儒、唐綺陽及炎亞綸獲得，其中，吳姍儒接觸電視才短短五年，竟已拿下第三座金鐘獎，不僅走出父親吳宗憲這顆大樹的餘蔭，並向外界證明，拿獎受肯定這路上，她不需靠任何人。

「36題愛上你」的題材新穎，唐綺陽當了20多年的星座專家，自認跟主持無緣，炎亞綸在戲劇、唱片暫時停擺後，換軌道加入主持，如同吳姍儒在台上說的，這組合根本是奇蹟，沒想到在金鐘獎上製造了奇蹟，他們在評審眼中，各擅專業、感性、內涵，三人有攻有守，節奏中有鬆度也有深度，並擺脫過去制式談話節目方式，提升到另一個層次。

值得一提的是，吳姍儒五年前初入電視，和老爸搭檔節目「小明星大跟班」，第一年就拿下金鐘獎，當時很多人認為她是靠老爸，得獎只是運氣好。但三年後，她跟黃子佼合作節目「一呼百應」，脫離老爸一樣受到肯定拿金鐘。這次不跟黃子佼搭檔，改跟唐綺陽、炎亞綸合作，甚至回頭打敗同場競爭的黃子佼，一次又一次在金鐘殿堂中製造驚奇，未來當胡瓜、吳宗憲退場後，她在綜藝必有一席之地。

「綜藝節目獎」由詹仁雄的「菱格世代DD52」拿下，台灣過去瘋了十年選秀節目，如今選秀節目雖已暗淡，詹仁雄仍毅力不減四處募資製造出精緻的內容，而且無論技術、內容都不斷進化，炫麗的舞台、流暢的剪接、每一集內容都如同看演唱會般華麗，是最終得獎的主因。

吳姍儒在金鐘獎上已走出自己一條路。圖／台視、三立提供
吳姍儒在金鐘獎上已走出自己一條路。圖／台視、三立提供

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