金鐘獎／鍾欣凌隔7年再封后 回家霸氣撒幣：我大爺

鍾欣凌相隔7年在第56屆金鐘獎抱回戲劇節目女主角獎。圖／取材自三立電視

鍾欣凌相隔7年在第56屆金鐘獎抱回戲劇節目女主角獎，2日以「我的婆婆怎麼那麼可愛」抱回生涯第2座視后，擊敗李維維、孫可芳、孫淑媚、蔡嘉茵4位勁敵，她說：「演戲很開心，謝謝所有的電視人，謝謝所有愛看電視的人。」網友讚她是實至名歸，

她也向天公伯、眾神明、文化部、金鐘獎、評審、公視以及所有團隊致謝，「謝謝你們願意給我演一個夢寐以求的角色，而且相信我，跟你們（指『我的婆婆』團隊）在一起真的是件瘋狂又爽快的事情！」

她在後台受訪透露「我的婆婆」電影 版預計明年開拍，自己很開心可以接到這個角色，另外之前看到「蠟筆小新」的影片，大家送醬汁的路上被壞人擋下，正男回說是愛與希望，的確自己一路走來收到了很多愛與希望，充滿感激。未來會漲價嗎？她笑說絕對不會漲價，「看他們自己怎麼加。」逗樂全場。

評審對她的評語為：「表演裡頭，喜劇真的不好演繹。 她卻能在婆婆這角色中，行雲流水般掌握喜怒哀樂。生活面，節奏不拖泥帶水，情感面，真摯又細膩，成功地創造出這角色豐富的血肉。」

典禮結束後，她先回家帶了2個女兒一起出席慶功宴，女兒們帶著各自的小枕頭現身，萌翻一票人，她笑說：「回家後就先給她們一人1千元，得獎就想當大爺、大戶，謝謝她們乖乖在家，出來吃點東西，吃完就睡，真的是我女兒啊」。

「婆婆」慶功宴上，「蘇家」成員幾乎都來了，被問到擔任頒獎人時，念到邱凱偉名字，是否覺得對不起同樣入圍 的另一個兒子楊銘威？鍾欣凌搞笑：「其實對不起的是王少偉，我都說二兒子對這個獎是雲淡風輕，他說誰得獎都可以，獎金拿出來分就好！」劇中飾演「秉愛」的蘇晏霈也來了，她也笑：「來分10萬塊的。」

邱凱偉拿下男配角獎，提到帶兒子的奶嘴當幸運物，「20年前買的，當時就想著結婚生子後用，真的用到了，居然都沒壞」，表示得了獎後，「有告訴天上的爸爸，我做到了，也把獎項獻給媽媽」。