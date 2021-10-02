金鐘獎／薛仕凌拿男配又封帝 撕嘻哈歌手標籤喊話

薛仕凌奪下視帝。圖／三立電視提供

台灣 第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎由薛仕凌以八點檔「生生世世」奪得，他首度以演員的身分入圍就一口氣拿下2座金鐘獎，當晚不僅封視帝，還以「做工的人」搶下迷你劇集電視電影男配角，成功從流行嘻哈團體「大嘴巴」的成員轉型演員。

薛仕凌不僅謝謝團隊，也感動說：「我們現在身處在很不一樣的世代，有很多不一樣的平台，不同類型的戲劇，陪伴著很多很多不一樣的人，然後就我所知，我所遇到不管是在哪個類型、哪個平台的每個幕前幕後的工作 人員，我眼睛所看到的都是他們拼了命在做，非常努力所以我想把這個獎獻給他們。」他在後台受訪時，再度把榮耀歸給幕後工作人員，最後他跟大家喊話：「做好你的工作、熱愛你的工作，整個齒輪就會轉動的很順暢，去陪伴需要的人。」

薛仕凌出道15年，曾在金曲獎以團體「大嘴巴」拿過2座「最佳演唱組合獎」，團體解散後專心當演員，他花了4年時間才徹底撕去歌手的標籤，他演過不少偶像劇綠葉，直到「生生世世」找上門才正式扛起頭牌當男主角牌，他在劇中飾演陰柔同志角色，而在拿到男配角獎的「做工的人」則演工地台客，兩個角色相差甚遠卻都詮釋到位，也讓他這一路走來的歷練交出完美成績單。

他在先前受訪時透露，為了「生生世世」劇中弱不經風的角色，在開拍前調整體態，整整瘦下6公斤。薛仕凌說，自己很愛演戲，大學時就參加戲劇社團，他生命中有不少貴人，但他最感謝「刻在你心底的名字」導演 柳廣輝，因為導演找他拍了人生第一部偶像劇「珍愛林北」，讓他演藝路一路堅持到現在。

「做工的人」預計拍電影版，將拍攝李銘順阿祈年輕時的故事，薛仕凌被問會不會漲價？製作人林昱伶笑說：「還好是我們公司的戲。」薛仕凌也不擔心有金鐘魔咒，林昱伶透露其實之前薛仕凌早就有魔咒了，他永遠是那個二選一被pk掉的人，最後都會輸在不夠帥或是知名度，薛仕凌說他不會在意，因為知道劇組都會有不同的考量，也不希望造成劇組的麻煩。

他得獎後沒電話報喜，第一通電話會想打給爸媽，因為媽媽之前沒看好他，認為應該是游安順拿獎，他笑說：「那我要嗆我媽。」得獎獎金他會把影帝那份捐出去，男配角的獎金則會請身邊工作人員吃吃喝喝。

李銘順也在新加坡和薛仕凌視訊恭喜，笑說：「花了幾十年辦的事你一年就辦玩了。」頒獎典禮上李銘順的發言被卡掉，他說其實最後一段就是想謝謝所有在工地做工的人，想跟他們致敬。他也打電話給演他弟弟的柯叔元，「有他才會激發出我的角色。」

他也打算把獎金捐出去，他得獎當晚因為在飯店視訊孩子和老婆范文芳都已經睡了都。他預計年底回台灣應該明年度都會在台北。