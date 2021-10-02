盧廣仲MV衰事連連 笑說「幫你們擋煞」

盧廣仲在MV中受盡苦難的破西裝，掀起粉絲競標熱潮。（圖：添翼創越提供）

台灣 男星盧廣仲將推出新專輯「勵志論」，首波同名主打MV日前曝光，盧廣仲在MV中衰事連連，先被機車撞、搭乘的救護車也出車禍 ，還遇到臨盆孕婦求救，最後連救護車都爆炸了，盧廣仲身上血跡斑斑，MV首播後他上線與粉絲互動，幽默表示：「我在MV裡幫大家今年會流的血都先流掉，幫你們擋煞。」

新歌「勵志論」MV由鬼才導演 謝乾乾執導，導演還特別客串開場機車騎士，親自撞飛盧廣仲，他笑說：「沒想到第一次拍MV是我去撞歌手！」盧廣仲拿到腳本不斷專研表現各種疼痛的層次，好幾個畫面都一、兩個鏡頭就到位，他表示：「勵志跟早餐一樣，是跟著我出生入死的精神！」

MV邀來「最佳綠葉」演員鄭志偉演出消防員，與盧廣仲首度合作，他大力稱讚「廣仲很敬業，拍到三更半夜還是精神奕奕，而且和藹可親，為角色奉獻一次到位的專業！」盧廣仲也表示：「小時候打開電視都可以看到志偉哥戲劇作品，感覺既親切又有專業面，跟他對戲非常過癮，MV中對嘴很可愛。」

在專輯名稱還未公佈前，光是盲預購就掀起粉絲搶購，盧廣仲直播感性說到：「有一種勵志就是，連一首歌都還沒有聽到的你就預購了專輯！感謝你無條件的信任！」有趣的是，盧廣仲在MV中穿的西裝，因經歷多災多難而磨破，卻引起粉絲敲碗喊要競標「原味西裝」，還誇他帥到爆炸。