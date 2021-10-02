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陳昇口腔癌癒後開唱 明年要辦生前告別式

記者王郁惠／綜合報導
陳昇透露明年新寶島康樂隊迎30周年，將舉辦生前告別式。（圖：新樂園製作提供）
陳昇透露明年新寶島康樂隊迎30周年，將舉辦生前告別式。（圖：新樂園製作提供）

62歲台灣資深歌手陳昇口腔癌癒後，與阿Van和黃連煜組成的新寶島康樂隊在Legacy舉辦新歌演唱會，自曝已少唱20場的他，久違開唱準備了什麼驚喜？陳昇笑說：「我們還在台上就是個很大的surprise！」而明年新寶島康樂隊迎接成軍30周年，陳昇語出驚人要舉辦「生前告別式」。

陳昇透露已思考許久，希望在新寶島康樂隊30周年時，推出最後一張音樂作品作為總結，並盛大舉辦如生前告別式的畢業式，「這一點也不遺憾，浴火鳳凰可以結出更美好的東西出來，也可以提振自己，不然總被人家當做『老牛拉破車』」，但也強調樂隊不會解散，「新寶島康樂隊怎麼這麼厲害，可以撐30年，要重想一下它可以延續這麼久的原因，這才是健康」。

陳昇3月因口腔癌原發性初期接受手術治療，問及身體近況？他表示「跟醫生保持非常緊密關係」，但透露某次回家講話突然發不了聲，老婆也驚問「你是怎麼了」，他才發現因為一整天沒有說話，等到傍晚回家才發現開口卻無聲。以往陳昇開唱總是喝微醺，他表示50歲後越喝越少，但也打趣「但不喝酒跟觀眾會溝通不良」。

而他投資9年的餐廳副業9月底結束營業，本周將舉辦店內物品拍賣，他表示從去年開始餐廳受疫情影響，「這事業本來就不是我提議，幫朋友撐腰，我怕他會困擾到我的主體，我的主體式音樂表演，我不是機會主義者，不會盲目說疫情會好，是時候把它停住」。

疫情 台灣 投資

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