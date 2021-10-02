林青霞狂甩肉、氣色好 曝甄珍開顱 「半邊光頭」

林青霞（後排右起）、甄珍、姚煒曾在7月時，在香港為資深影星葛蘭（前排）慶生。（取材自微博）

女星林青霞是被譽為玉女 掌門人，也是影迷心中永遠的女神，即便66歲了依舊充滿風采，她日前體重曾狂飆到68公斤，後來好不容易才成功瘦身，狂減11公斤，她7月與好友甄珍、姚煒為資深影星葛蘭慶生，只見她優雅體態保持相當完美，仍然迷人。

林青霞穿著橘色洋裝留著一頭俏麗短髮，氣色好，身材也沒有變形，她先前減重，靠著每天運動1小時順利甩肉11公斤，被網友大讚：「當年的女神回來了！」

此外，據中國 時報報導，林青霞發表一篇名為「瘜肉•光頭•中指」的文章，提到好友甄珍，誇讚在學生時代就看了許多甄珍主演的電影，更稱讚她在白景瑞導演 的「新娘與我」，有幾個戴新娘頭紗的特寫，實在絕美，「叫我屏住呼吸，說不出話來，從來沒見過這麼美的臉蛋兒」。

林青霞也表示甄珍日前從沙發起身時跌倒，整個臉瘀紫，醫生說腦子裡都是血水，得馬上開刀。林青霞在她術後打電話慰問甄珍，結果甄珍態度自然，「這有什麼好說的，說了對我一點幫助沒有，還得費神解釋」，林青霞還說甄珍傳了一張照片給她，「一半是長頭髮，一半是光頭」，而林青霞當時竟然還建議甄珍把頭髮剃光，沒想到甄珍妙回：「好像蠻好看的，我明天就去剪。」