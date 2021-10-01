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吳姍儒婚禮籌備0進度 吳宗憲提「唯一要求」她傻眼

記者李姿瑩／台北1日電
吳姍儒還沒空籌備婚禮。(記者李政龍／攝影)
吳姍儒還沒空籌備婚禮。(記者李政龍／攝影)

Sandy吳姍儒今天為麥卡倫藝廊擔任導覽嘉賓，她現在全副心力都放在2日的金鐘獎上，完全沒有對婚禮的規劃。吳姍儒無奈表示，和未婚夫王先生談到婚禮日期才兩周，連婚禮飯店都是初步構想還沒下訂，就爆料新聞逼得「被嫁掉」，自嘲不能反悔。更尷尬的是，她當天一早還在想如何幫爸爸吳宗憲慶生，結果吳宗憲在壽宴上不停哀聲嘆氣，一頓飯吃了五個小時，她只能不停安撫爸爸。

吳姍儒現在只惦記明天的金鐘獎。(記者李政龍／攝影)
吳姍儒現在只惦記明天的金鐘獎。(記者李政龍／攝影)

吳姍儒目前完全沒開始準備，但吳宗憲已經拋出要求「要邀請很多人」。她現在只焦慮「要邀請誰？名單在哪裡？不知道有沒有這麼大的場地」。至於會不會穿火辣禮服，吳姍儒嬌嗔：「不行啦，那要是不小心讓公公看到我怎麼過日子啊？」生小孩等問題更是還沒想那麼遠，一切聽天由命。「有也好，沒有也沒關係，但是就是希望不要有隔代遺傳的問題，這個我還是會怕，那如果生出來小孩跟外公長一樣，這個小孩我就直接丟掉。」

她其實很愛爸爸吳宗憲，父女互動從公開場合到IG都充滿對彼此的愛。對於吳宗憲喊累想交棒，吳姍儒吐槽：「他好像大概從2003年就一直說他要退休，那今年已經2021年了？他這個退休的釀造計畫比麥卡倫釀的還要久。」但她不諱言有觀察爸爸對妹妹出嫁的反應，看到吳宗憲沒打斷妹婿的腿，吳姍儒這才放心慢慢招供。

先前她曝光未婚夫長相引來全網讚帥，吳姍儒謙稱「本人還好」，兩人就是在教會認識，對方還鼓勵她明天金鐘獎好好放鬆做自己就行。

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