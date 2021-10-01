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吳宗憲59歲生日 「痛失兩名愛將」

記者葉君遠╱綜合報導
吳宗憲(右)和女兒吳姍儒既是夥伴、同事、父女，也是朋友。(取材自臉書)
吳宗憲(右)和女兒吳姍儒既是夥伴、同事、父女，也是朋友。(取材自臉書)

吳宗憲剛過59歲生日，吳姍儒就告知父親明年1月要出嫁，前陣子他先牽二女兒的手，交給別的男人，4個月後又要將吳姍儒交給另一個男人，吳姍儒寫下長長感言，「不好意思要讓你一次『痛失』兩名愛將，但你永遠都是我的偶像。」父女之情感人。

吳宗憲極疼女兒，接連兩個女兒出嫁，當爸爸的百感交集，今年金鐘獎吳姍儒和吳宗憲都入圍競賽，父女將一起經歷這場盛事，不過兩人在不同項目中各自入圍，並沒有父女廝殺的場面。

吳姍儒在臉書寫下近日心情，形容父女相處一向是場上鬥嘴、場下搞笑，不僅是夥伴、同事、前後輩，還是朋友，更是人生互相牽制的夥伴，「多酷？我們是彼此的依靠與繽紛。」

因為工作總綁在一起，吳姍儒比起其他子女跟吳宗憲相處時間更長，她說，這一年老爸長大很多，「我不管全世界的感受是什麼，因為身為女兒，我非常強烈感受到他更用力當爸爸，感謝爸爸給我的與沒有給我的一切。」

吳宗憲明年滿60歲了，日前金鐘評審主席曹瑞原說，綜藝大哥還在拚，接棒者還沒上來，希望盡快帶出能掌控全局的新一代，他聞言表示，「台灣是綜藝王國，我們都有責任，個人榮辱是小事，要為大局著想，我也該是交棒的時候，我會盡量做的。」其實吳姍儒近年表現令人驚豔，今年就看父女表現了。

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