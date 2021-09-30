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媽咪乳癌3期+長腦血管瘤 吳青峰崩潰：我是掃把星

記者林士傑／即時報導
吳青峰(左)自嘲是掃把星，讓媽媽心疼表示「你是我的福星」。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
吳青峰(左)自嘲是掃把星，讓媽媽心疼表示「你是我的福星」。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

台灣歌手吳青峰應邀登上雜誌封面，深受「乳癌」議題觸動，主動提出邀請媽媽分享抗癌之路。人稱「吳美麗」的吳媽媽當初罹患第3期的乳癌，得知全乳切除的不復發機率逾9成後決定切除，還跟青峰搞笑討論有朝一日要拍影片、突然扯掉衣服嚇觀眾，她樂觀地說：「反正我沒有點，所以我可以露。」

吳媽媽表示罹癌的痛苦不是切除乳房，而是後面難受的20多次化療，自己大量掉髮、嚴重嘔吐又難以行走，更怕連累兒女冒出放棄的念頭，吳青峰在旁鼓勵「我不怕」，吳姊姊則使出「我還需要媽媽」這招，讓吳媽媽咬牙熬了過來，她說：「家人一定要鼓勵、要陪伴。」

吳青峰(左)陪著媽媽走過抗癌之路。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
吳青峰(左)陪著媽媽走過抗癌之路。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

得知媽媽要開刀的當下，吳青峰原要推掉工作，最後是媽媽鼓勵他按照既定行程走，他說先前陪爸爸就診驚覺已經癌末，上次陪媽媽去檢查也發現腦血管瘤，「我後來就決定再也不要陪他們去醫院了，那時候一直覺得自己是掃把星。」吳媽媽聞言急忙緊緊握住他的手說：「如果不是你叫我去做身體健康檢查，也不可能發現我的腦有出問題，你就是我的貴人，我的福星啊！」

在家人支持下走過最痛苦的時刻，吳媽媽說：「有什麼病並不可怕，可怕的是你不敢去面對、不敢去看醫生。」接著感性表示自己這一生辛苦都過去了，「現在就是我最幸福的時候。我真的什麼都不缺了。孩子們，我愛你們。」讓吳青峰害羞回應：「辛苦了，我也很幸福可以成為你辛苦的理由。」

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