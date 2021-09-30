年下男苦追約泡湯 陳淑芳霸氣回絕：知道我幾歲嗎

陳淑芳戲劇邀約不斷，依舊活力十足，神清氣爽。(圖:NMN EX提供)

金馬影后陳淑芳縱橫演藝圈30多年，戲劇邀約不斷，依舊活力十足，神清氣爽，一點都看不出已經83歲，曾有年紀比她小十幾歲的追求者約她去泡溫泉，她驚呼：「你知道我幾歲嗎？」原來對方誤以為兩人差不多年紀。

陳淑芳日前出席保健食品活動，被兩性作家問到：「對床上體力有沒有什麼幫助？」她想都沒想，立刻回：「對不起，我現在沒有這個經驗。」讓現場笑翻。她馬上被追問：「有無考慮交個年輕的男友？」她說：「齁，我不要，我兒子、孫子都有了，幹嘛找年輕的。」

雖然沒興趣再投入感情，但陳淑芳仍有不少年輕追求者，她說曾有人約她去陽明山吃飯，結果吃完飯，才知道對方是想約她泡溫泉，她馬上不失禮貌的回覆對方：「哪有人吃完飯才泡的。」而後也直截了當的跟對方說：「我們當好朋友可以，但我可沒有要跟你當手牽手的朋友喔。」

陳淑芳先前曾提過，自己的保養秘訣除了睡眠、飲食，還有保健食品，也勸年輕人越早保養越好，最重要的是心情愉悅、樂觀、不計較。她能夠保持不計較的心，都要歸功於她的母親，她30多年前曾因幫朋友還債賣了手頭上的3棟房子，她要對方還錢，對方竟然還到法院告她恐嚇，每天生氣、大哭。最後是母親勸她放下，「房子沒了用租的就好，我們離開了也帶不走這些房子。」她才轉念，慢慢放下執念，認真過好每一天。

她不生氣、不計較，心情保持愉悅，反而整個人越活越年輕，她說：「放下那些不好的事，人生短短幾十年，放下就會漂亮。」