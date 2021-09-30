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和李康生咬鼻子 柯震東這一句話形容口感

記者黃保慧／綜合報導
柯震東(左起)、導演陳大璞、李康生為新片造勢。(記者沈昱嘉／攝影)
柯震東(左起)、導演陳大璞、李康生為新片造勢。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣男星柯震東、金馬影后李心潔、金馬影帝李康生主演的電影「鱷魚」，日前在記者會上受訪，柯震東因電影「打噴嚏」曾和林依晨合作，坦言得知對方懷孕喜訊時，來不及傳訊息，但會傳訊祝福她「恭喜，謝謝妳創造一個很完美的人類到世上」。

柯震東表示，林依晨和她老公都是好人，小孩想必也是。至於自己會不會趕緊想要有小孩，他說：「我一直都說我很想要有小孩，但一直沒有遇到…」不過，他在片中倒是有不少感情戲，笑稱與李康生在「鱷魚」中，咬鼻子的戲很像在談戀愛，直說：「因為距離很近，情緒也很激動。」更形容口感「很堅挺」。他也坦言自己的感情觀，跟角色很像「咬著就不放」，在一旁的李康生則說：「我是咬住就要放，不然牙齒會爆開。」

此外，今年柯震東可說大豐收，不只「鱷魚」將上映，「月老」、「金錢男孩MONEYBOYS」也將陸續上映，對於下周金馬獎將公布入圍名單，是否會緊張？他坦言，「再見瓦城」入圍金馬影帝時，當時非常想拿獎，「我就是要！給我獎！」如今他「偏平常心」，「有入圍固然開心，沒有就明年再來」。被問到如果三部都角逐影帝呢？他妙答：「那就是整體大環境要加油了！」讓全場大笑。

入圍 電影 台灣

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