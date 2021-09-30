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「台灣第一美女」蕭薔：生小孩 不在目前人生清單

記者楊起鳳／綜合報導
蕭薔平日熱愛瑜伽，練出小蠻腰和驚人腹肌。(圖：蕭薔提供)
蕭薔平日熱愛瑜伽，練出小蠻腰和驚人腹肌。(圖：蕭薔提供)

台灣第一美女」蕭薔今年疫情期間和保養品牌合作捐出600份凍膜給護士公會，她日前出席線上記者會時，透露自己其實重視的是心靈的保養而非外在，甚至不愛照鏡子，「活得自在開心比較重要」，她疫情期間雖然沒外出，但做公益的心仍持續，更捐日常補給用品給河南水患的災民，至今已捐出50萬元人民幣（約7.7萬美元），援助活動整整進行一個月才完成，並獲當地淇縣災區感謝信。

蕭薔說，疫情期間她原本6月要為佛光山進行演講，後來改成線上，8月分原本有接下一個舞蹈節目演出也因疫情延後，她為了保護自己也不造成別人的負擔，大部分時間多在家練習毛筆字寫書法，也關注世界各地的公益活動。她的珍世美慈善善基金會在7月河南發生水災時，就在當地經紀公司的安排下前往賑災，她說：「疫情期間就看到很多需要幫助的人，想做點事情，請內地的朋友直接購買物資裝車運過去，因為分成很多部分，食衣住行都很需要，大概進行一個月了，包括糧食和帳篷和消毒的東西，棉被等等幫忙補足。」

她說，自己雖然盡了棉薄之力，但看到新聞還是會很難過，也替導演伍宗德的公益影片「願有情」配音。

她練習瑜伽超過十年，「是種絕對需要高度投入和放鬆的運動」，多年來擁有傲人的小蠻腰和翹臀、長腿，最近曝光的照片甚至看到她驚人的腹肌。她笑說，雖然練習這麼多年了，但有時候看到自己的腿能抬到頭上，還是覺得很佩服自己。她目前的生活就是自在，喜歡跟著節令吃東西，笑說偶爾有點小放縱、小任性沒關係，「人生總要釋放一點壓力。」

她說，自己兩周前才打了AZ疫苗，因為苦等不到打的還是殘劑。她笑說，副作用就是兩天是失憶的狀況，但現在一切都好，將開始恢復正常工作。

至於生小孩則不在蕭薔目前的人生清單中，她說不會去選擇凍卵生子，「上天都會有最好的安排，如果小孩願意來到這個世界上我絕對歡迎，如果她不願意來我不會刻意安排，就順其自然，不要太勉強自己。」

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