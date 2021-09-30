為林依晨懷孕開心 楊謹華：求子計畫 有在努力

楊謹華出席代言醫美活動。(圖：愛力根醫學美容提供)

台灣 女星楊謹華日前出席醫美活動，被問好姐妹林依晨懷孕喜訊，楊謹華興奮直呼：「內心拉炮了！」為好友開心到不知該用什麼形容詞恭喜，只能說「終於～終究該來的還是會來」。

楊謹華與石油商老公Ben結婚三年，婚後夫妻感情生活甜蜜，偶爾也會在社群粉絲頁上曬恩愛，但她的肚皮遲遲沒動靜，不時讓粉絲很關心。說到求子計畫，她坦言一直有在努力，「真的，希望上天可以多給我一點點好運」。林依晨結婚六年終於懷孕，楊謹華也稱，其實和大家知道的時間差不多，差別只在於：「她親口告訴我的」。

關於肚皮動靜，是否採用人工受孕方式，楊謹華坦言：「我覺得，我現在能夠試的也都會試都會做，我不想失去掉什麼機會，後悔或是沒做這些事。」她表示，目前在看中西醫調身體，以前愛吃大閘蟹，現在連想都沒想過，還不碰冰涼食物，喝薑湯加排骨改善手腳冰冷，生活作息正常，沒朋友聚會的話，晚上9、10時就睡覺，「一切都朝好的方向前進」。

提到林依晨為拚生子而停工，楊謹華表示，自己的工作 沒有排很滿，每年仍有休息時間，將來就算懷孕還是可以工作，「肚子藏不住就想辦法」，被問疫情 期間是否好好「做人」，她笑：「好像在交代功課，就正常。」接下來她除了忙新戲「華燈初上」宣傳，還有疫情前停拍的戲復拍，明年春節前還有三部作品要拍，工作依然很滿。