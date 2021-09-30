遭劇組演員嫌難相處 丁寧：拍戲不是交友

丁寧對於其他藝人私下說她難相處不以為意。（取材自臉書）

金馬獎最佳女配角得主丁寧，演技精湛不在話下，卻在日前有感而發寫下長文，透露自己最近被其他演員私下批評難相處，對此她直言，自己到片場是來拍戲，不是來交朋友，「再說你們也不是付錢給我的人」。

鏡周刊報導，對於被其他演員抱怨難相處，丁寧倒是坦蕩蕩，她表示，「我的工作 比你們想像中困難，再說你們也不是付錢給我的人，真的很抱歉，我不會在意耶。不過你們可以想想，為什麼交朋友比你們工作重要。」她認為，演員在片場光是hold在那個情緒裡面都來不及，哪有精神跟人聊天，覺得「做好你的事情你自然會得到尊重」。

丁寧並舉最近正在拍攝的影集為例，一開始她在片場像鬼一樣，只專注在角色的痛苦情緒裡，連飾演自己女兒的女主角她都不理。直到戲拍了差不多一半，終於有場比較輕鬆的戲，丁寧才放下心防跟女主角聊起天來，誰知道休息片刻上戲時，她的情緒完全還在開心的聊天氛圍裡，讓她直呼：「真的太危險，一不注意，就毀掉一場戲，從此我更謹慎。」

除此之外，演藝圈後輩李燕、莊凱勛、邱志宇也紛紛發言力挺，李燕直讚：「影后寫的真好！本來就該對自己及付錢的人負責了。」邱志宇則拿自己的經歷作證，「之前我們不過就是在一個通告相遇過，爾後在高鐵碰著，姐就像多年老友一樣和我有說有笑的，非常有親和力！」