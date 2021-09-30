打針、取卵… 林依晨求子艱辛 傳懷的是女娃

林依晨(左)與林于超結婚六年，終於要升格當爸媽。(本報資料照片)

台灣 「零負評女星」林依晨近年為了備孕推掉不少戲約，近年來鮮少出現於螢光幕，如今終於傳出了好消息，39歲的她證實已經懷孕。她日前也在個人的Instagram帳號上首度發文，寫下「是的，我懷孕了…」親口證實喜訊，引起大批網友熱議。據知，她懷的是女兒。

ETtoday報導，祕藏孕肚九個月，林依晨在Instagram上發文，親口證實懷孕的好消息，先是感謝外界對她的關心之外，也坦言自己的母嬰用品已經幾乎都準備完畢，大部分的用品都是由親朋好友提供，她語帶感激地表示，「是恩典牌」，之後寶寶的尿布也會使用「布尿布」，因此婉拒了朋友想要送她母嬰用品的好意，希望可以一起節約資源。

此外，林依晨也在文末提到了寶寶的性別，坦言自己也還不知道小孩是男生還是女生，經紀人目前也都還沒有對外說明或是證實消息，希望外界與粉絲跟她一起期待寶寶的誕生，「不要破壞驚喜唷」。她也感性地說道，「當然，無論男孩女孩，都值得被愛」。

另據本報系聯合報報導，林依晨透露，這兩、三年來，積極預備下一代的到來，慢慢學習如何培養一個美好生命與靈魂的同時，猛然驚覺地球上的汙染，超乎我們想像地嚴重，很多方面急迫需要改變，她希望大家一起重視環保：「試著經常使用大眾交通工具或腳踏車、購買任何物品和食物前，都會思考它的來源和對地球的影響再做選擇、珍惜所有資源／能源、常與人分享或盡可能重複使用物品、做好回收、大量減塑、支持自然保育、多素食少葷食…等。」

林依晨身邊的親友透露，她為了當媽媽，一路以來吃了很多苦，光是反覆打針、取卵、植入就是煎熬的歷程，如今終於守得雲開見月明，準備進入期待已久的人母生涯，對於是否透過人工方式懷孕？林依晨經紀人說：「就給我們一點空間，一切都是喜事，希望外界祝福。」據知林依晨懷的是女兒，不過林依晨也不願提前公布小孩的性別，「請大家和我一起期待，不要破壞驚喜喔！當然，無論男孩女孩，都值得被愛」。

林依晨現在身懷六甲，仍擔任本屆台北電影 節「國際新導演 競賽」的評審，第一次擔任國際競賽的評審的她很認真做功課，一連看了四天的電影，總共12部，最後選出得獎名單，過程沒有因為懷孕有特殊要求。