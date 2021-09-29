參演好萊塢電影「沙丘」 張震吃得不亦樂乎

張震為新片「沙丘」宣傳，自嘲投球技巧不佳。（圖：華納兄弟提供）

台灣男星張震為電影 「沙丘」（Dune）宣傳，日前出席新莊棒球場為富邦悍將開球，他笑稱在旁練球時，看到投手丘上黃沙紛飛，「投手丘看起來真的很像一座小沙丘，難怪要找我開球」。

「沙丘」是張震首部演出的好萊塢電影，相較於台灣電影劇組，有什麼不同？他幽默表示「拍戲時一直都有東西可以吃」，開心提到美國 劇組都有準備餐車，固定會有下午茶、冰淇淋，讓他吃得不亦樂乎。張震對「沙丘」的壯闊美景讚譽有加，「畫面很美，很值得看大銀幕，很可惜我都沒有沙漠的戲」。

張震的恩師李安日前也在新莊開球，不慎投球失利「挖地瓜」，他為李安緩頰，「我剛剛在一旁也有挖地瓜，不是專業球員，這很正常的」。張震為這次開球做好準備，特地穿了釘鞋，他說自己私底下會跟朋友組球隊，但已有三年沒打球，「我們打得很爛啦，你看我的釘鞋都破了」。

張震今年在「緝魂」演出癌末的檢察官，被譽為是從影最佳演出之一，不僅入圍 台北電影獎影帝，更有望問鼎金馬獎，不過他倒是看得很開，「我每年10月都很期待，因為我在10月生日，還有金馬獎公布入圍名單，很緊張」，期許接下來能傳來佳音。

林嘉欣在新片「美國女孩」以母親角色再展演技。（圖：傳影提供）

金馬影后林嘉欣和金鐘視帝莊凱勛主演「美國女孩」，日前也傳來喜訊，入圍東京影展「亞洲未來」競賽單元，讓導演和監製及演員們開心隔空慶賀。林嘉欣開心說：「謝謝東京影展！能夠在疫情下持續舉辦影展是非常不容易的事...『美國女孩』能融入大家的生活本質，演繹出許多人都有的類似經驗。希望大家喜歡。」