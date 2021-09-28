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吳姍儒要嫁人 吳宗憲自嘲：我是最後一個才知道

記者林怡秀／綜合報導
吳姍儒(右)難得和準夫婿公開放閃。（取材自臉書）
吳姍儒(右)難得和準夫婿公開放閃。（取材自臉書）

吳姍儒(Sandy)傳出明年完成終身大事，她在爸爸吳宗憲陪同下，開心宣告「1月29日我要結婚了」，不過她坦言爸爸是透過媒體才知道她要結婚，吳宗憲26日生日，他自嘲「我竟然生日當天才知道自己女兒要結婚，真的是青天霹靂，我跟你們一樣，都是最後才知道，真的是招誰惹誰。」

Sandy表示男友其實已經求婚一段時間，「求完婚沒多久就疫情爆發，想說不會這麼快婚禮，就先放著，後來疫情稍微趨緩，才把婚期定下來。」她強調沒有雙喜臨門，而求婚地點選在屋頂上，當天下了一場雨，氣氛浪漫，只有親近的姐妹們參加，「爸爸知道有求婚，但他覺得應該沒那麼快。」

來源：聯合影音

Sandy也解釋婚期為何定在明年的1月29日，「選在1月29日小年夜，是怕驚動到大家，另外我絕對沒有要退出演藝圈，我事業心很重，工作對我來說很重要，行程已經排到明年了。」她最欣賞對方孝順，話不多，長得高也很重要，兩人將再擇日登記，她昨也難得在臉書放閃，貼出和準老公的甜蜜合照。吳宗憲不捨愛女即將出嫁，對Sandy喊話「不管怎麼樣，爸爸都是這地球上最愛妳的男人！」

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